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Haberler Galeri Ünlü oyuncu zirvedeyken her şeyi bir anda bıraktı! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş’ı şimdi tanıyabilene aşk olsun!
Giriş Tarihi: 18.01.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 06:24

Ünlü oyuncu zirvedeyken her şeyi bir anda bıraktı! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş’ı şimdi tanıyabilene aşk olsun!

Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş son dönemin en çok merak edilen isimlerinden. Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu. Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. İşte Uğur Pektaş'ın son paylaşımı ve inanılmaz değişimi…

Ünlü oyuncu zirvedeyken her şeyi bir anda bıraktı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ı şimdi tanıyabilene aşk olsun!

Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu zirvedeyken her şeyi bir anda bıraktı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ı şimdi tanıyabilene aşk olsun!

Uğur Pektaş, paylaşımıyla dikkat çekmişti. "Hiçbir şeyin senin olmadığı ve olamayacağı bu kısacık hayatta... Sanki her şey senin miş gibi sanmayı bırak ki... Her şey senin miş gibi sana hizmet etsin..."notunu eklemişti.

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Ünlü oyuncu zirvedeyken her şeyi bir anda bıraktı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ı şimdi tanıyabilene aşk olsun!

Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü.

Ünlü oyuncu zirvedeyken her şeyi bir anda bıraktı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ı şimdi tanıyabilene aşk olsun!

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu.

Ünlü oyuncu zirvedeyken her şeyi bir anda bıraktı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ı şimdi tanıyabilene aşk olsun!

Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor.

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