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Haberler Galeri Ünlü şarkıcının henüz 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Safiye Soyman'ın hayatı filmleri aratmıyor!
Giriş Tarihi: 07.04.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 14:06

Ünlü şarkıcının henüz 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Safiye Soyman'ın hayatı filmleri aratmıyor!

Türkiye'nin önemli isimlerinden ses sanatçısı Safiye Soyman hayat hikayesi ile de şaşırtıyor. Safiye Soyman'ı sosyal medyanın gündemine oturtan fotoğraf yıllar yıllar öncesine ait. Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik fotoğraf herkesi çok şaşırtmıştı. Safiye Soyman da daha önce fotoğrafı "Işte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düşerek paylaşmıştı. Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz çok göz önünde bulunmasa da Safiye Soyman'ın oğlu Harun sanatçının hayranları tarafından daha çok tanınıyor. 61 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın oğlu Harun, 20 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ediyor. İşte Safiye Soyman'ın henüz 14 yaşında kucağına aldığı güzeller güzeli kızı Ümran Akaröz ve Safiye Soyman'ın filmleri aratmayan hayatından kesitler...

Ünlü şarkıcının henüz 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Safiye Soyman’ın hayatı filmleri aratmıyor!

Son dönemde yakın dostu Seda Sayan ile paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü ses sanatçısı Safiye Soyman hayat hikayesi ile de şaşırtıyor.

Ünlü şarkıcının henüz 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Safiye Soyman’ın hayatı filmleri aratmıyor!

Safiye Soyman'ı sosyal medyanın gündemine oturtan fotoğraf yıllar yıllar öncesine ait. Daha önce kendisinin çocukluk hallerini paylaşan Safiye Soyman büyük ilgi görmüştü.

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Ünlü şarkıcının henüz 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Safiye Soyman’ın hayatı filmleri aratmıyor!

Peki Safiye Soyman'ın çocuk denecek yaşta anne olduğunu biliyor muydunuz?

Ünlü şarkıcının henüz 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Safiye Soyman’ın hayatı filmleri aratmıyor!

Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik fotoğraf herkesi çok şaşırttı. Safiye Soyman da daha önce fotoğrafı "Işte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düşerek paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcının henüz 14 yaşında anne olduğunu öğrenenler çok şaşırdı! Safiye Soyman’ın hayatı filmleri aratmıyor!

Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Harun adında bir de oğlu olan Safiye Soyman'ın kızı Ümran ile fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

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