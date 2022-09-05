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Haberler Galeri Usta oyuncu Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm'ün 10 parmağında 10 marifet!
Giriş Tarihi: 05.09.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 11:50

Usta oyuncu Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm'ün 10 parmağında 10 marifet!

Geçtiğimiz sezon final yapan Atv'nin gönüllere taht kuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin yeni sezonda da Atv izleyicisiyle buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren, yeni sezonun en iddialı dizilerinden merakla beklenen "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin hayranlarını sevindirdi. Vahide Perçin sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Peki Vahide Perçin'in kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce aynı dizide birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Perçin'in kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor.

Usta oyuncu Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin’in kızı Alize Gördüm’ün 10 parmağında 10 marifet!

Usta oyuncu Vahide Perçin hayranlarını heyecanlandıran haber. Vahide Perçin yeni sezonda Atv izleyicisiyle buluşacak.

Usta oyuncu Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin’in kızı Alize Gördüm’ün 10 parmağında 10 marifet!

Geçtiğimiz sezon final yapan Atv'nin gönüllere taht kuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin yeni dizisi ile büyük heyecan yarattı.

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Usta oyuncu Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin’in kızı Alize Gördüm’ün 10 parmağında 10 marifet!

Güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren, yeni sezonun en iddialı dizilerinden merakla beklenen "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Usta oyuncu Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin’in kızı Alize Gördüm’ün 10 parmağında 10 marifet!

Peki Vahide Perçin'in kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Usta oyuncu Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin’in kızı Alize Gördüm’ün 10 parmağında 10 marifet!

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

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