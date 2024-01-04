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Haberler Galeri Yakışıklı oyuncu Kaan Girgin bir döneme damga vurmuştu değişimi olay oldu... Yıllar Kaan Girgin'e de acımadı!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 07:17

Yakışıklı oyuncu Kaan Girgin bir döneme damga vurmuştu değişimi olay oldu... Yıllar Kaan Girgin'e de acımadı!

90'lı ve 2000'li yıllarda yakışıklılığı ile kariyerinin zirvesinde olan Kaan Girgin son hali ile şaşırttı. Şimdilerde 56 yaşında olan ünlü oyuncu Kaan Girgin bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını aralamıştı. Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar', sonrasında 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçmişti. Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu'da yer alan Kaan Girgin şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Kaan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla geçen zamanın azizliğine uğramış görünüyor. İşte bir dönemin yakışıklı oyuncusu Kaan Girgin'in son hali...

Yakışıklı oyuncu Kaan Girgin bir döneme damga vurmuştu değişimi olay oldu... Yıllar Kaan Girgin’e de acımadı!

2000'li yılların başında yakışıklılığı ile dikkat çeken Kaan Girgin'in son hali hayranlarını şaşırttı. Kaan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla oldukça yaşlı görünüyordu.

Yakışıklı oyuncu Kaan Girgin bir döneme damga vurmuştu değişimi olay oldu... Yıllar Kaan Girgin’e de acımadı!

BİR BANKA REKLAMIYLA ŞÖHRET KAPILARINI ARALADI

Kaan Girgin, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda göreve almaya başlayan Kaan Girgin, bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını araladı.

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Yakışıklı oyuncu Kaan Girgin bir döneme damga vurmuştu değişimi olay oldu... Yıllar Kaan Girgin’e de acımadı!

HAFIZALARDA "BAY PARDON" OLARAK YER ALDI

Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisi ile zirveye çıktı. 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti.

Yakışıklı oyuncu Kaan Girgin bir döneme damga vurmuştu değişimi olay oldu... Yıllar Kaan Girgin’e de acımadı!

İLK EVLİLİĞİNİ CANAN YAKACIK İLE YAPTI

Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı.

Yakışıklı oyuncu Kaan Girgin bir döneme damga vurmuştu değişimi olay oldu... Yıllar Kaan Girgin’e de acımadı!

Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti.

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