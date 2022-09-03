Giriş Tarihi: 03.09.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 09:27

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Siz bir de Melisa Tatlıtuğ'un güzelliğine bakın...

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan "Aşıklar Bayramı" adlı film ile seyirci karşısına çıkan ve gündem olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Yakışıklı oyuncunun kendisi kadar ailesi de araştırılıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ son olarak güzelliğiyle hayran bıraktı. 1986 doğumlu olan ve bir dönem oyunculuk eğitimleri alan Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Tatlıtuğ, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve diğer ünlülerin kardeşleri…