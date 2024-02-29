Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yan yana görenler hayret ediyor! Akın Akınözü’nün annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:00

Yan yana görenler hayret ediyor! Akın Akınözü’nün annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Akın Akınözü, Yaban Çiçekleri dizisiyle bomba gibi geri dönmeye hazırlanıyor. Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem, Payitaht Abdülhamid, Hercai, Kaderimin Oyunu dizilerinden tanıdığımız son olarak ise 'Tuzak' adlı yapımda yer almıştı. Öte yandan; Hercai dizisiyle kendisine milyonlarca hayran kazandıran genç oyuncu Akın Akınözü, hayatıyla da merak konusu oluyor. Akın Akınözü'nün hayatını araştıranlar annesi Özlem Akınözü'nün de oyuncu olduğunu öğrenince çok şaşırıyor. Akın Akınözü'nün annesi, genç görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü'nü görenler onları abla, kardeş sanıyor. Genç görüntüyle dikkat çeken Özlem Akınözü güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Akın Akınözü'nün annesi…

Yan yana görenler hayret ediyor! Akın Akınözü’nün annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yan yana görenler hayret ediyor! Akın Akınözü’nün annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Birçok kişi bilmiyor ama Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün hayatını, annesi değiştirmiş!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yan yana görenler hayret ediyor! Akın Akınözü’nün annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Annesinin ısrarlı çabaları sonucu oyuncu olan Akınözü, aslında bambaşka bir meslek üzerine eğitim almış.

Yan yana görenler hayret ediyor! Akın Akınözü’nün annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Genç oyuncu, şimdilerde Hercai dizisinde oynadığı Miran karakteri ile popülerliğin zirvesine çıktı. Fakat onun oyuncu olmak gibi hayalleri daha önce yokmuş.

Yan yana görenler hayret ediyor! Akın Akınözü’nün annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Akın Akınözü'nün kariyerindeki dönüm noktası Hercai dizisi oldu. Akın Akınözü Hercai dizisi sayesinde büyük kitleler tarafından tanındı.

SON DAKİKA