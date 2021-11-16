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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! Ada Yarar güzelliğiyle dikkat çekiyor!
Giriş Tarihi: 16.11.2021 06:30 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 06:35

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! Ada Yarar güzelliğiyle dikkat çekiyor!

Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarından beğeni topluyor. Son olarak Hakan Bilgin'inprogramına konuk olan Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu. İşte güzelliğiyle dikkat çeken Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada Yarar...

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı da oyuncu çıktı! Ada Yarar güzelliğiyle dikkat çekiyor!

Son olarak Hakan Bilgin'inprogramına konuk olan Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı da oyuncu çıktı! Ada Yarar güzelliğiyle dikkat çekiyor!

21 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, "Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz" diye konuştu.

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Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı da oyuncu çıktı! Ada Yarar güzelliğiyle dikkat çekiyor!

Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı da oyuncu çıktı! Ada Yarar güzelliğiyle dikkat çekiyor!

Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarından beğeni topluyor. İşte güzelliğiyle dikkat çeken Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada Yarar ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen çocukları...

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı da oyuncu çıktı! Ada Yarar güzelliğiyle dikkat çekiyor!
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