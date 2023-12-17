Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna verdiği kilolarla şaşırttı! İşte Güven Hokna’nın son hali...

Tekrar tekrar izlense de yine aynı tadı veren efsanevi dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Bir dönemin fenomen dizilerinden olan 'Yaprak Dökümü' oyuncuları merak konusu oluyor. Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna. Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 77 yaşında. Halil Ergün ile başrolü paylaşan Güven Hokna, son olarak fenomen Ogün Alibaş'ın sosyal medya hesabında ortaya çıktı. Ogün Alibaş ile Güven Hokna'nın çektiği reels kahkahalara boğdu. Beğeni yağan videoda Güven Hokna'nın verdiği kilolar da dikkat çekti. İşte Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali...