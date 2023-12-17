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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna verdiği kilolarla şaşırttı! İşte Güven Hokna'nın son hali...
Giriş Tarihi: 17.12.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 12:22

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna verdiği kilolarla şaşırttı! İşte Güven Hokna'nın son hali...

Tekrar tekrar izlense de yine aynı tadı veren efsanevi dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Bir dönemin fenomen dizilerinden olan 'Yaprak Dökümü' oyuncuları merak konusu oluyor. Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna. Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 77 yaşında. Halil Ergün ile başrolü paylaşan Güven Hokna, son olarak fenomen Ogün Alibaş'ın sosyal medya hesabında ortaya çıktı. Ogün Alibaş ile Güven Hokna'nın çektiği reels kahkahalara boğdu. Beğeni yağan videoda Güven Hokna'nın verdiği kilolar da dikkat çekti. İşte Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali...

Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna verdiği kilolarla şaşırttı! İşte Güven Hokna’nın son hali...

Usta sanatçı Güven Hokna'nın son haline verdiği kilolar damga vurdu. Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer edinen Güven Hokna özellikle Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak çok sevilmişti...

Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna verdiği kilolarla şaşırttı! İşte Güven Hokna’nın son hali...

Tekrar tekrar izlense de yine aynı tadı veren efsanevi dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile izleyiciyi ekrana kilitliyor.

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Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna verdiği kilolarla şaşırttı! İşte Güven Hokna’nın son hali...

Bir dönemin fenomen dizilerinden olan 'Yaprak Dökümü' oyuncuları merak konusu oluyor.

Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna verdiği kilolarla şaşırttı! İşte Güven Hokna’nın son hali...

Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna.

Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna verdiği kilolarla şaşırttı! İşte Güven Hokna’nın son hali...

Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 77 yaşında.

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