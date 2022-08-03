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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı! İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 03.08.2022 07:06 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 07:11

Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı! İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali...

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor Gökçe Bahadır'ı şimdilerde Instagram'da 1.6 milyon kişi takip ediyor. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı! İşte Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali...

40 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Oyunculuktaki başarısını şarkıcılıkta da kanıtlayan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy'la verdiği konserlerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak ise Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, Alaçatı'dan aldıkları yeni evleriyle gündeme gelmişti. Çok sevdikleri tatil cennetine yatırım yapan çift, milyonluk villanın yeni sahipleri oldu. Birçok ünlü isim ile de komşu olan çift, evlerini tadilat yaptırıp, yerleşmişti. Öte yandan; Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki hali sosyal medya gündem oldu. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı! İşte Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali...

Şubat ayında Alaçatı'da dünya evine giren Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, yeni evlerini de buradan almıştı. Çok sevdikleri tatil cennetine yatırım yapan çift, 5 milyon TL'ye villa aldı. Yeni evli çift, birçok ünlü isme de komşu olmuştu.

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Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı! İşte Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali...

Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılıkta da büyük başarı yakalayan ve neredeyse on parmağında on marifet olan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile Şubat ayında Çeşme'de evlenmişti.

Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı! İşte Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali...

Mükemmel bir düğüne imza atan Bahadır ile Ersoy, düğünden Çeşme'den yazlık almak için harekete geçmişlerdi. Çift, sonunda istedikleri gibi bir ev bulmuşlar.

Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı! İşte Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali...

ÖZEL DEKORE ETTİRDİLER

Ege kıyısının en güzel yerlerinden biri olan Alaçatı'ya ünlü akını her sene yaşanmaya devam ediyor. Beyazıt Öztürk, Ezgi Mola, Sinan Engin, Caner Erkin- Şükran Ovalı çiftinden sonra Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy da Alaçatılı oldu ve buradan 5 milyon TL'ye bir yazlık aldılar.

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