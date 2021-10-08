Yargı’nın güzel avukatı Ceylin Pınar Deniz bornozlu pozları ile yaktı geçti!

Son dönemde başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile adından sık sık söz ettiren Pınar Deniz, magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz, şimdilerde "Yargı"da Ceylin'e hayat veriyor. Kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkan güzel oyuncu Pınar Deniz sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Son olarak bornozlu pozları ile dikkat çekti. İşte Yargı'nın güzel avukatı Ceylin'i Pınar Deniz'in cesur pozları...