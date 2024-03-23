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Haberler Galeri Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor musunuz?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 15:17

Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor musunuz?

Başarılı oyuncu Defne Kayalar, hakkında merak edilenler sosyal medyada gündem oldu. Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız, Bir Başkadır, Kuş Uçuşu ve Arayış gibi yapımlardan tanıdığımız Defne Kayalar, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden oldu. Defne Kayalar, son olarak ise Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. İclal Savcı, karakterine hayat veren Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncunun ünlü yönetmenle evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor musunuz?

Ödüllü oyuncu Defne Kayalar, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yargı dizisine ünlü oyuncu Defne Kayalar, dahil oldu, takipçileri hakkındaki gerçekleri duyunca çok şaşırdı. Kayalar, 'İclal Savcı' olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor musunuz?

Güzel oyuncu Defne Kayalar'ın özel hayatını araştıran takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi.

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Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor musunuz?

Ünlü oyuncu Defne Kayalar, sosyal medyada trend oldu.

Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor musunuz?

Usta oyuncunun ünlü yönetmenle evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor musunuz?

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Gündemdeki projeleri ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Türk oyuncu Defne Kayalar'ın hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından sıkça merak ediliyor. Kayalar, 31 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi ve Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

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