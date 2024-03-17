Giriş Tarihi: 17.03.2024 07:23
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
07:49
Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı! Herkes Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş’i konuşuyor!
Yargı dizisinde Eren Komiser'in kızı Tuğçe'yi canlandıran Merve Ateş, sosyal medyada gündem oldu. 3 sezondur ekrana gelen Yargı dizisinde tempo daha da yükseliyor. Uğur Arslan'ın hayat verdiği Eren Komiser'in kendisi gibi polis olan kızı Tuğçe ölüyor mu? Yargı'nın Tuğçe'sine ne oldu? Genç yetenek Merve Ateş'in hayat verdiği Tuğçe karakterini acı bir son mu bekliyor? Merve Ateş'in hayatı merak konusu oldu. Tuğçe karakterini canlandıran Merve Ateş ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Yargı dizisinde Tuğçe'yi canlandıran Merve Ateş'in bu halleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş…