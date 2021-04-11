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Haberler Galeri Yerli Angelina Jolie Umut Akyürek estetiğe doymuyor! Sosyal medyadan paylaştı bu kez de…
Giriş Tarihi: 11.04.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 16:57

Yerli estetiğe doymuyor! Sosyal medyadan paylaştı bu kez de…

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan geçirdiği operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız 'ye benzemişti. Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğe doymuyor. 47 yaşındaki Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenleri '' dedirtiyor. Umut Akyürek son olarak da göz kapağı ameliyatı oldu ve o anları da hesabından paylaştı. Akyürek doktoruna teşekkür ederek "Gözlerimdeki yılların izini sadece 40 dakikada en ufak bir acı rahatsızlık hissettirmeden silen çok büyük bir değer" dedi. İşte Umut Akyürek'in son hali...

Yerli Angelina Jolie Umut Akyürek estetiğe doymuyor! Sosyal medyadan paylaştı bu kez de…

Türk Sanat Müziği sanatçısı geçirdiği operasyonlarla gündeme gelmişti. Akyürek son olarak da göz kapağı ameliyatı oldu.

Yerli Angelina Jolie Umut Akyürek estetiğe doymuyor! Sosyal medyadan paylaştı bu kez de…

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan geçirdiği operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız 'ye benzemişti.

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Yerli Angelina Jolie Umut Akyürek estetiğe doymuyor! Sosyal medyadan paylaştı bu kez de…

Yerli Angelina olarak anılan estetiği abartınca değişimi herkesi şoke etmişti.

Yerli Angelina Jolie Umut Akyürek estetiğe doymuyor! Sosyal medyadan paylaştı bu kez de…

47 yaşındaki 'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenleri '' dedirtiyordu.

Yerli Angelina Jolie Umut Akyürek estetiğe doymuyor! Sosyal medyadan paylaştı bu kez de…

son olarak da göz kapağı ameliyatı oldu ve o anları da paylaştı.

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