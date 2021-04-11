Yerli Angelina Jolie Umut Akyürek estetiğe doymuyor! Sosyal medyadan paylaştı bu kez de…

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzemişti. Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğe doymuyor. 47 yaşındaki Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenleri 'yok artık' dedirtiyor. Umut Akyürek son olarak da göz kapağı ameliyatı oldu ve o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Akyürek doktoruna teşekkür ederek "Gözlerimdeki yılların izini sadece 40 dakikada en ufak bir acı rahatsızlık hissettirmeden silen çok büyük bir değer" dedi. İşte Umut Akyürek'in son hali...