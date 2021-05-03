Yeşilçam'ın Ayşecik’i son hali ile şaşkına çevirdi! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam'a Ayşecik karakteriyle damga vuran Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra kariyerine noktayı koyarak gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. Yeşilçam'ın unutulmaz isminin zaman içindeki değişimi sevenlerini şaşkına çevirdi. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açmıştı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan ve sonrasında sinemayı bırakan oyuncuyu yıllar sonra görenler tanımakta zorlandı. Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte merak edenler için Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali …