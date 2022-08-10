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Haberler Galeri Yeşilçam'ın güzel yıldızı Aydan Şener için yıllar tersine akıyor! 59'luk Aydan Şener fit hali ile mest etti!
Giriş Tarihi: 10.08.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 10:32

Yeşilçam'ın güzel yıldızı Aydan Şener için yıllar tersine akıyor! 59'luk Aydan Şener fit hali ile mest etti!

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, son hali ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü. 1986 yılında 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener geçtiğimiz günlerde 59 yaşına basmıştı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener fit hali ile genç kızlara taş çıkarıyor. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış! İşte Aydan Şener'in son hali...

Yeşilçam’ın güzel yıldızı Aydan Şener için yıllar tersine akıyor! 59’luk Aydan Şener fit hali ile mest etti!

23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener, tatilde. Ünlü isim tatilde de Instagram hesabını ihmal etmiyor.

Yeşilçam’ın güzel yıldızı Aydan Şener için yıllar tersine akıyor! 59’luk Aydan Şener fit hali ile mest etti!

Özellikle tatil pozları ile dikkat çeken Aydan Şener'in fit haline övgüler yağıyor.

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Yeşilçam’ın güzel yıldızı Aydan Şener için yıllar tersine akıyor! 59’luk Aydan Şener fit hali ile mest etti!

Yeşilçam'ın tescilli güzeli usta oyuncu Aydan Şener'in son hali ortalığı kasıp kavurdu.

Yeşilçam’ın güzel yıldızı Aydan Şener için yıllar tersine akıyor! 59’luk Aydan Şener fit hali ile mest etti!

Aydan Şener sosyal medya hesabından son olarak, bu karesi ile takipçileriyle buluştu.

Yeşilçam’ın güzel yıldızı Aydan Şener için yıllar tersine akıyor! 59’luk Aydan Şener fit hali ile mest etti!

1963 yılında Kilis'de doğan ünlü sanatçı, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi.

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