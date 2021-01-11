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Haberler Galeri Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde... Davaro:'nun Cano'su Pembe Mutlu'ya geçen yıllar yaramadı!

'ın güzeli tanınmaz halde... :'nun Cano'su Mutlu'ya geçen yıllar yaramadı!

'ın güzel yıldızlarından oyuncu gerçek adıyla Gül sosyal medyada ilgi odağı oldu. , , gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor. 'in ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. İşte ...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 14:47
Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde... Davaro:'nun Cano'su Pembe Mutlu'ya geçen yıllar yaramadı!

'ın güzel yıldızlarından oyuncu gerçek adıyla Gül sosyal medyada ilgi odağı oldu. , , gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı.

Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde... Davaro:'nun Cano'su Pembe Mutlu'ya geçen yıllar yaramadı!

Şimdilerde 66 yaşında olan 'yu görenler tanımakta zorlanıyor. 'in ile oynadığı filminde güzelliğiyle dikkat çeken Mutlu'nun eski halinden eser yok. İşte 'nun Cano'su ve sizin için derlediğimiz ünlü oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

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Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde... Davaro:'nun Cano'su Pembe Mutlu'ya geçen yıllar yaramadı!

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU - AYŞECİK

Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde... Davaro:'nun Cano'su Pembe Mutlu'ya geçen yıllar yaramadı!
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Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde... Davaro:'nun Cano'su Pembe Mutlu'ya geçen yıllar yaramadı!
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