Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde... Davaro:'nun Cano'su Pembe Mutlu'ya geçen yıllar yaramadı!

Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından oyuncu Pembe Mutlu gerçek adıyla Pembe Gül sosyal medyada ilgi odağı oldu. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı.