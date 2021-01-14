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Haberler Galeri Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan ölümünün 27. yılında anılıyor! Meğer Nubar Terziyan ünlü şarkıcının dayısıymış...

'ın tonton dedesi ölümünün 27. yılında anılıyor! Meğer Nubar Terziyan ünlü şarkıcının dayısıymış...

filmlerinde babacan ve ton ton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi . Nubar Terziyan vefatının 27. yılında anılıyor. rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Nubar Terziyan doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı. 1994 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yuman Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu. Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 16:27
Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan ölümünün 27. yılında anılıyor! Meğer Nubar Terziyan ünlü şarkıcının dayısıymış...

filmlerinde babacan ve ton ton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi . Nubar Terziyan vefatının 27. yılında anılıyor.

Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan ölümünün 27. yılında anılıyor! Meğer Nubar Terziyan ünlü şarkıcının dayısıymış...

Rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınan usta oyuncu doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı.

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Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan ölümünün 27. yılında anılıyor! Meğer Nubar Terziyan ünlü şarkıcının dayısıymış...

1994 yılında 'da hayata gözlerini yuman 'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan ölümünün 27. yılında anılıyor! Meğer Nubar Terziyan ünlü şarkıcının dayısıymış...

Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi 'ın kız kardeşinin oğluydu.

Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan ölümünün 27. yılında anılıyor! Meğer Nubar Terziyan ünlü şarkıcının dayısıymış...

Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizler için derledik...

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