Yıldız Tilbe’nin anneanne olduğunu duyan çok şaşırıyor! İşte sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen ve torunları...

Usta sanatçı Yıldız Tilbe güçlü sesi ve yorumu ile hiç kuşkusuz Türkiye'nin en iyi kadın sanatçılarından. Yazdığı şarkı sözleri ile birçok sanatçının albümünde yer alan Yıldız Tilbe 90'lara damga vuran isimlerden olmuştu. Bir nesilin şarkıları ile büyüdüğü Yıldız Tilbe'nin yıllar içinde neredeyse hiç değişmemesi ise dikkatlerden kaçmıyor. Tarzı ve hayata karşı duruşu ile kendine has özellikleri olan Yıldız Tilbe'nin bir anneanne olduğunu ilk defa öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Yıldız Tilbe'nin çok sevdiği Sezen Aksu'nun ismini verdiği kızı Sezen Burçin'in annesine benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor. Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Güngör Karahan'dan olan kızı Sezen Burçin Can, çocukları Seyran ve Samira'nın anneanneleri ile olan fotoğraflarını sık sık Instagram'da takipçileriyle paylaşıyor. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Can ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...