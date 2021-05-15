Yılın aşk bombasının çok özel fotoğrafına GÜNAYDIN ulaştı... Sibel Can ile Emir Sarıgül özel yatla mavi turda!

Yılın aşk bombasında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. GÜNAYDIN farkını yine ortaya koydu ve yılın magazin olayının çok özel fotoğrafına ulaştı. Emir Sarıgül ile Sibel Can, birlikte Ege'ye açıldı, özel yatla çıktıkları mavi turda ilk kez birlikte görüntülenen çift daha önce çıkan dedikoduları kesin bir dille yalanlamıştı. Emir Sarıgül kısa bir süre önce spiker Buket Aydın ile yaşadığı aşka nokta koymuştu. 'Magazinde yılın olayı' olarak tanımlanan aşk, bomba etkisi yarattı. İşte uzun süredir konuşulan ama bir türlü ispatlanamayan Sibel Can-Emir Sarıgül aşkının kanıtı olan fotoğraf...