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Haberler Galeri Yıllar akıp gitti ama o hala Şekerpare... Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu da 20'li yaşlar akımına uydu...
Giriş Tarihi: 04.05.2021 14:51 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 15:01

Yıllar akıp gitti ama o hala ... 'ın Şekerpare'si da 20'li yaşlar akımına uydu...

'ın unutulmaz yapımlarından 'nin güzel yıldızı da sosyal medyada hızla yayılan akımına uyan ünlü isimlerden oldu. Sosyal medya akımlarına bir yenisi daha eklendi. 20'li yaşlara ait fotoğraflarını paylaşan kullanıcılar geçmişi yad etti. Hızla yayılan akıma ünlü isimler de tepkisiz kalmadı. Belki de bu zamana kadar hiç görmediğiniz en özel fotoğraflarını #20liyaslarchallenge etiketi ile paylaşan ünlüler hayranlarını oldukça şaşırttı. Bu isimlerden ile büyük beğeni topladı. Eski güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yaprak Özdemiroğlu'na "Hala Şekerpare" yorumları yapıldı. İşte Yaprak Özdemiroğlu ve ünlü isimlerin ...

Yıllar akıp gitti ama o hala Şekerpare... Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu da 20'li yaşlar akımına uydu...

'ın unutulmaz yapımlarından 'nin güzel yıldızı da sosyal medyada hızla yayılan akımına uyan ünlü isimlerden oldu. Sosyal medya akımlarına bir yenisi daha eklendi. 20'li yaşlara ait fotoğraflarını paylaşan kullanıcılar geçmişi yad etti.

Yıllar akıp gitti ama o hala Şekerpare... Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu da 20'li yaşlar akımına uydu...

Hızla yayılan akıma ünlü isimler de tepkisiz kalmadı. Belki de bu zamana kadar hiç görmediğiniz en özel fotoğraflarını #20liyaslarchallenge etiketi ile paylaşan ünlüler hayranlarını oldukça şaşırttı. Bu isimlerden nostalji karesi ile büyük beğeni topladı. Eski güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yaprak Özdemiroğlu'na "Hala " yorumları yapıldı. İşte 'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu ve ünlü isimlerin ...

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Yıllar akıp gitti ama o hala Şekerpare... Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu da 20'li yaşlar akımına uydu...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Yıllar akıp gitti ama o hala Şekerpare... Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu da 20'li yaşlar akımına uydu...

BEHZAT UYGUR
Galatasaray amatör... yıl 1982, arkada ısınan Muharrem... Tamer ile çift santrfor oynuyoruz... Çapraz koşularımız rakibi bunaltıyor! Stadı hatırlayamadım...

Yıllar akıp gitti ama o hala Şekerpare... Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu da 20'li yaşlar akımına uydu...

BURCU GÜNEŞ
İlk fotoğraf çekimle ben de geldim

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