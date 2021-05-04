Yıllar akıp gitti ama o hala Şekerpare... Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu da 20'li yaşlar akımına uydu...

Hızla yayılan akıma ünlü isimler de tepkisiz kalmadı. Belki de bu zamana kadar hiç görmediğiniz en özel fotoğraflarını #20liyaslarchallenge etiketi ile paylaşan ünlüler hayranlarını oldukça şaşırttı. Bu isimlerden Yaprak Özdemiroğlu nostalji karesi ile büyük beğeni topladı. Eski güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yaprak Özdemiroğlu'na "Hala Şekerpare" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu ve ünlü isimlerin 20'li yaşlar paylaşımları...