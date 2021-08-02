Yıllara meydan okuyan Yıldız Asyalı kızı Ayşe ile tatilde! Değişimi ile dikkat çeken Yıldız Asyalı fit hali ile beğeni topladı!

Bir dönem yer aldığı dizilerle adından söz ettiren Yıldız Asyalı artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Oyuncu Yıldız Asyalı ve Arka Sokaklar'ın ikinci yönetmeni Kerem Saka, geçtiğimiz yıl Gümüşlük'te yapılan sade bir düğünle evlenmişti. Evliliğe çok hızlı karar veren Yıldız Asyalı ile Kerem Saka aynı hızla da ayrılmıştı. Sadece 30 gün süren evlilikte sorunlar yaşayan Yıldız Asyalı kötü günleri geride bıraktı. Kızı Ayşe ile tatilde görüntülenen bir dönemin genç oyuncularından Yıldız Asyalı fit hali ile de yıllara meydan okudu. 40 yaşındaki Yıldız Asyalı'nın kızı Ayşe ile deniz keyfi ilgi odağı oldu. İşte değişimi ile dikkat çeken Yıldız Asyalı'nın kızı Ayşe...