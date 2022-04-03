Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yine kaçamadı! Deneyimli manken Çağla Şıkel 'aşk' iddialarına yanıt vermişti! Böyle görüntülendi!
Giriş Tarihi: 03.04.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 09:09

Yine kaçamadı! Deneyimli manken Çağla Şıkel 'aşk' iddialarına yanıt vermişti! Böyle görüntülendi!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Sık sık Erciyes'e giden Çağla Şıkel'in, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çağla Şıkel, işadamı Deniz Şahin'le aşk yaşadığı haberlerine cevap vermişti. Şıkel önceki gece Bebek'teki bir eğlence mekanındaydı. Çıkışta gazetecilere yakalanmamak için kalabalığın arasına karışmaya çalışırken görüntülenen eski manken, flaşların bir anda patlamasıyla "Yine yakalandık" diyerek kahkaha attı

GÖKHAN GÖKDUMAN
Yine kaçamadı! Deneyimli manken Çağla Şıkel ’aşk’ iddialarına yanıt vermişti! Böyle görüntülendi!

Podyumların ve ekranların aranan isimlerinden Çağla Şıkel, 2015'te şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile yedi yıllık evliliğini noktalamıştı. Ayrılığın ardından adı birçok kez aşk dedikodularına karışan ancak bu iddiaları reddeden tescilli güzel, son olarak Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Yine kaçamadı! Deneyimli manken Çağla Şıkel ’aşk’ iddialarına yanıt vermişti! Böyle görüntülendi!

Çağla Şıkel önceki gece Bebek'teki bir eğlence mekanındaydı. Çıkışta gazetecilere yakalanmamak için kalabalığın arasına karışmaya çalışırken görüntülenen eski manken, flaşların bir anda patlamasıyla "Yine yakalandık" diyerek kahkaha attı. Şıkel, ardından Bebek'teki başka bir mekanda eğlenmeye devam etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yine kaçamadı! Deneyimli manken Çağla Şıkel ’aşk’ iddialarına yanıt vermişti! Böyle görüntülendi!

Öte yandan; Çağla Şıkel, işadamı Deniz Şahin'le aşk yaşadığı haberlerine cevap verdi. Şıkel, iddiaya "Hayatımda kimse yok. Böyle gizli saklı şeyleri de sevmiyorum. Hayatımda biri olursa seve seve söylerim. Artık 20 yaşında değiliz. Bu öyle isteyince olan bir şey de değil" yanıtını verdi.

Yine kaçamadı! Deneyimli manken Çağla Şıkel ’aşk’ iddialarına yanıt vermişti! Böyle görüntülendi!

Hürriyet'in haberine göre; Ünlü manken, hayatına girecek erkekte aradığı özellikler sorulunca da şöyle dedi: "Ben başarılı insan seviyorum. Çalışkan ve disiplinli olmalı. Benim hayatımda biri olacaksa, beni etkileyecekse, başarılı olması lazım. Aşk hayatı çok önemli ama her şey kısmet."

Yine kaçamadı! Deneyimli manken Çağla Şıkel ’aşk’ iddialarına yanıt vermişti! Böyle görüntülendi!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu.

SON DAKİKA