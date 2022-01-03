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Haberler Galeri Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Şarkıcı Zara'dan annesinin doğum gününe özel paylaşım!
Giriş Tarihi: 03.01.2022 07:31 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 07:44

Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Şarkıcı Zara'dan annesinin doğum gününe özel paylaşım!

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir. Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmeyen Zara takipçileri ile zaman zaman ailesini de paylaşıyor. Özellikle Zara'nın "mavişim" diye sevdiği annesi ile paylaşımları büyük beğeni topluyor. Zara son olarak annesinin doğum gününe özel nostaljik bir paylaşımda bulundu. Zara'nın annesinin güzelliğine övgüler yağdı. İşte Zara'nın annesi...

Zara’nın ’mavişim’ diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Şarkıcı Zara’dan annesinin doğum gününe özel paylaşım!

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir.

Zara’nın ’mavişim’ diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Şarkıcı Zara’dan annesinin doğum gününe özel paylaşım!

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara, son dönemde değişimi ile de oldukça iddialı.

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Zara’nın ’mavişim’ diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Şarkıcı Zara’dan annesinin doğum gününe özel paylaşım!

Zara, yılbaşında Kıbrıs'ta bir otelde konser verdi. Üç saat sahnede kalan Zara, 2022 için "Kendinizi değiştirdiğimiz, sevmeyi öğrendiğimiz bir yıl olsun" temennisinde bulundu.

Zara’nın ’mavişim’ diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Şarkıcı Zara’dan annesinin doğum gününe özel paylaşım!

Sanatçı, son zamanlarda sahne kostümleriyle ilgili yaşanan polemiklere de son noktayı koydu: "Benim için önemli olan tek şey repertuvar ve sesimdir."

Zara’nın ’mavişim’ diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Şarkıcı Zara’dan annesinin doğum gününe özel paylaşım!

Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

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