İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

Vestel'in tasarım tescil başvurunun yer aldığı Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 9 Ekim 2018 tarihli Tasarımlar Bülteni'nde sözkonusu tasarımla ilgili itiraz sürecine de yer verildi.
Buna göre Vestel'in bu tesciline gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve ilgili yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla, 3 ay içinde itirazda bulunabilecek. "VEO" adlı otomobilin tasarımıyla ilgili itiraz süreci 2019 yılının Ocak ayı ortasında sona erecek.