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  • İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

İşte 'in i! İlk görüntüler ortaya çıktı

'nin i Girişim Grubu'nda yer alan beş 'babayiğit'ten biri olan Zorlu Grubu, Elektronik aracılığıyla bir otomobil tasarımı için tescil başvurusu yaptı. "" adı verilen Zorlu'nun otomobilinin görselleri de ilk kez ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.10.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 15:17
İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

projesi kapsamında kurulan 'nin i Girişim Grubu'nda yer alan beş 'babayiğit'ten biri olan Zorlu Holding'in ilk otomobilinin tasarımları ortaya çıktı.

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Türk Patent ve Marka Kurumu'na Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla yapılan tasarım tescil başvurusunda, in ilk görselleri de paylaşıldı.

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İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

'in 7 Eylül 2018'de yaptığı tescil başvurusunun yer aldığı ve 9 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Tasarımlar Bülteni'ne göre Vestel'in inin adı ise "" olacak. 6 farklı görselin paylaşıldığı başvuruya göre VEO'nun tasarımcıları ise şunlar: Burak Emre Altınordu, Kazım Doku ve Mehmet Kaya.

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

'in tasarım tescil başvurunun yer aldığı Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 9 Ekim 2018 tarihli Tasarımlar Bülteni'nde sözkonusu tasarımla ilgili itiraz sürecine de yer verildi.

Buna göre Vestel'in bu tesciline gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve ilgili yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla, 3 ay içinde itirazda bulunabilecek. "" adlı in tasarımıyla ilgili itiraz süreci 2019 yılının Ocak ayı ortasında sona erecek.

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

Zorlu grup şirketlerinden Zorlu Enerji de dün li pazarına odaklanarak, 2019 sonunda 'nin her yerini elektrikli la dolaşabilecek şekilde bir sistem oluşturup, 200 ayrı lokasyonda hızlı şarj istasyonu kuracağını ve bunun için 10 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştireceğini duyurmuştu.

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

Eğer konsept adı olarak belirlenen bu la pazarına girerse akılıl telefon pazarında Venüs ile yer alan grup otomobilde de VEO ile boy gösterecek.

'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'de Zorlu Holding'in, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu ve Turkcell ile birlikte yüzde 19'arlık payı bulunuyor.

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

Gürcan Karakaş'ın CEO olarak görevlendirildiği ve ilk prototipinin 2019 yılının sonunda çıkması beklenen projesinde Odalar ve Borsalar Birliği'nin ise yüzde 5'lik payı var.

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