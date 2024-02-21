Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
09:27
Bu belirti bağırsak kanserinin habercisi! Gün içinde 1 kez bile bu sorunu yaşıyorsanız...
En ölümcül kanser türlerinden biri olan bağırsak kanseri, aslında verdiği sinyallerle aylar öncesinden 'Geliyorum!' diyor. Günlük hayatı zorlayan ancak çoğu zaman önemsiz zannedilen bağırsak alışkanlıklarına dair problemler, bağırsak kanseri habercisi olabilir. Uzmanlar, bağırsak kanserinin belirtilerini tek tek sıraladı. İşte asla ihmal edilmemesi gereken bağırsak kanseri belirtileri...