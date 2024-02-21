Bu belirti bağırsak kanserinin habercisi! Gün içinde 1 kez bile bu sorunu yaşıyorsanız...

En ölümcül kanser türü olan bağırsak kanserinin, ortaya çıkmadan önce verdiği sinyallerin dikkate alınması gerekiyor. Bağırsak kanseri, kalın ve ince bağırsakta ortaya çıkan kanser türü olarak biliniyor. Bağırsak kanserinin başlıca temel nedeni; bağırsaktaki hücrelerin kontrolsüz ve anormal şekilde büyümesidir.