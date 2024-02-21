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Haberler Galeri Bu belirti bağırsak kanserinin habercisi! Gün içinde 1 kez bile bu sorunu yaşıyorsanız...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:27

Bu belirti bağırsak kanserinin habercisi! Gün içinde 1 kez bile bu sorunu yaşıyorsanız...

En ölümcül kanser türlerinden biri olan bağırsak kanseri, aslında verdiği sinyallerle aylar öncesinden 'Geliyorum!' diyor. Günlük hayatı zorlayan ancak çoğu zaman önemsiz zannedilen bağırsak alışkanlıklarına dair problemler, bağırsak kanseri habercisi olabilir. Uzmanlar, bağırsak kanserinin belirtilerini tek tek sıraladı. İşte asla ihmal edilmemesi gereken bağırsak kanseri belirtileri...

Bu belirti bağırsak kanserinin habercisi! Gün içinde 1 kez bile bu sorunu yaşıyorsanız...

En ölümcül kanser türü olan bağırsak kanserinin, ortaya çıkmadan önce verdiği sinyallerin dikkate alınması gerekiyor. Bağırsak kanseri, kalın ve ince bağırsakta ortaya çıkan kanser türü olarak biliniyor. Bağırsak kanserinin başlıca temel nedeni; bağırsaktaki hücrelerin kontrolsüz ve anormal şekilde büyümesidir.

Bu belirti bağırsak kanserinin habercisi! Gün içinde 1 kez bile bu sorunu yaşıyorsanız...

Bağırsak kanseri genellikle polip adı verilen iyi huylu tümörlerin evrimleşmesiyle ortaya çıkar. Polipler, bağırsakta oluşan küçük kabartılardır.

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Bu belirti bağırsak kanserinin habercisi! Gün içinde 1 kez bile bu sorunu yaşıyorsanız...

Polipler, kontrol altında tutulmadığında kanser hücrelerine dönüşebilir. Bağırsak kanseri, erken dönemde belirti vermediği için kişi uzun süre farkında olmadan hayatına devam edebilir. Ancak ilerleyen zamanlarda bazı belirtiler ortaya çıkabilir.

Bu belirti bağırsak kanserinin habercisi! Gün içinde 1 kez bile bu sorunu yaşıyorsanız...

Bağırsak kanserinin belirtileri şöyle;

Bu belirti bağırsak kanserinin habercisi! Gün içinde 1 kez bile bu sorunu yaşıyorsanız...

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