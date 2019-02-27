Kuru üzümün faydaları neler? 21 kuru üzümün suyunu içerseniz...

Bazı yiyecekler ya da hastalık sırasında mide duvarında yaşanan kramplar nedeniyle kusma rahatsızlığı yaşanır. Mide asidi de artıkça bu rahatsızlık hem yemek borusunu hem de ağız sağlığını olumsuz etkiler. Bu durumun yaşanması sırasında bir gün önceden bekletilen kuru üzüm suyu tüketerek mide bulantısı giderilebilir.