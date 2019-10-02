Limonun bir faydası daha ortaya çıktı! İşte limon ve limon suyunun faydaları...

Besinler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık verirler. Birçok insan hasta olduğunda besinlere başvurur. Besinler arasında en çok tercih edilen ve günlük hayatta yemeklerde tercih ettiğimiz limonun faydaları ise saymakla bitmiyor. Limon, C vitamini, B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir besin...Faydalarının yanında kilo vermeyi de destekleyen limon sofraların vazgeçilmez besini olarak karşımıza çıkıyor. Peki insan sağlığı için yararlı bir vitamin olan limonun faydaları nelerdir? İşte limon ve limon suyunun mucizevi faydaları...