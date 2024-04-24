Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı futbolcuları belli oldu! Garip ama gerçek: Ronaldo son sırada, Süper Lig'in yıldızı ilk 3'te
Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 11:25

Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı futbolcuları belli oldu! Garip ama gerçek: Ronaldo son sırada, Süper Lig'in yıldızı ilk 3'te

Günümüz futbolunda hangi mevkide oynarsa oynasın bir futbolcuda olmazsa olmaz olarak gösterilen en önemli özellik hız... 2024 yılında dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı futbolcuları belli oldu! Garip ama gerçek: Cristiano Ronaldo bu listede son sırada yer aldı. Süper Lig'in yıldız ismi ise ilk 3'te bulunuyor. İşte 2024 yılında dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı futbolcuları...

Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı futbolcuları belli oldu! Garip ama gerçek: Ronaldo son sırada, Süper Lig’in yıldızı ilk 3’te

Günümüz futbolunda hangi mevkide oynarsa oynasın bir futbolcuda olmazsa olmaz olarak gösterilen en önemli özellik hız... 2024 yılında dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı futbolcuları belli oldu! Garip ama gerçek: Cristiano Ronaldo bu listede son sırada yer aldı. Süper Lig'in yıldız ismi ise ilk 3'te bulunuyor. İşte 2024 yılında dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı futbolcuları...

Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı futbolcuları belli oldu! Garip ama gerçek: Ronaldo son sırada, Süper Lig’in yıldızı ilk 3’te

40. CRISTIANO RONALDO - AL NASSR
HIZI: 35.2 KM

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı futbolcuları belli oldu! Garip ama gerçek: Ronaldo son sırada, Süper Lig’in yıldızı ilk 3’te

39. LEROY SANE - BAYERN MUNIH
HIZI: 35.48 KM

Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı futbolcuları belli oldu! Garip ama gerçek: Ronaldo son sırada, Süper Lig’in yıldızı ilk 3’te

38. INAKI WILLIAMS - ATHLETIC BILBAO
HIZI: 35.62 KM

Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı futbolcuları belli oldu! Garip ama gerçek: Ronaldo son sırada, Süper Lig’in yıldızı ilk 3’te

37. THEO HERNANDEZ - MILAN
HIZI: 35.7 KM

SON DAKİKA