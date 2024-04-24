Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı futbolcuları belli oldu! Garip ama gerçek: Ronaldo son sırada, Süper Lig’in yıldızı ilk 3’te

Günümüz futbolunda hangi mevkide oynarsa oynasın bir futbolcuda olmazsa olmaz olarak gösterilen en önemli özellik hız... 2024 yılında dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı futbolcuları belli oldu! Garip ama gerçek: Cristiano Ronaldo bu listede son sırada yer aldı. Süper Lig'in yıldız ismi ise ilk 3'te bulunuyor. İşte 2024 yılında dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı futbolcuları...