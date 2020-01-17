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  • Fatih Terim'den flaş karar! Çaykur Rizespor maçında...

'den flaş karar! maçında...

Süper Lig'de ikinci yarı resmen başladı. Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kalan Galatasaray, ikinci yarıda bu durumu tersine çevirmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ligin ilk yarısında sürekli ocak ayı transfer dönemini işaret etmesinin ardından Galatasaray'da büyük bir değişim yaşandı. Sarı-kırmızılılar Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı renklerine bağlarken Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın da lisansları çıkarıldı. Galatasaray'da Ryan Babel ise takımdan ayrılarak Ajax'ın yolunu tuttu. Ligin ilk maçında Denizlispor'a 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanşı kazanmak istiyor. Seyircisi önünde karşılaşmanın mutlak favorisi olan Aslan'da, Fatih Terim'in nasıl bir 11 tercih edeceği de merak konusuydu. İşte Galatasaray'da Denizlispor maçı öncesi yaşananlar ve muhtemel 11...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 15:48
Fatih Terim'den flaş karar! Çaykur Rizespor maçında...

, 'de ikinci yarının ilk maçında sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda hedef sahadan 3 puanla ayrılıp, hem ilk maçta alınan 2-0'lık mağlubiyetin rövanşını almak hem de ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaparak zirveyle puan farkını kapatmak.

Fatih Terim'den flaş karar! Çaykur Rizespor maçında...

döneminde takımda yenilemeye giden 'da Onyekuru hastalığından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek. Yeni transfer Saracchi'nin ise Denizlispor maçı öncesi lisansı çıkartıldı.

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Fatih Terim'den flaş karar! Çaykur Rizespor maçında...

Sarı-kırmızılılarda ligin ilk yarısında lisansları çıkarılmadığı için forma giyemeyen ve Emre Akbaba da bu karşılaşmada forma giyebilecek. Terim, 'nda oynanan karşılaşmasında iki ismi de ilk 11'de başlatmıştı.

Fatih Terim'den flaş karar! Çaykur Rizespor maçında...

'da, maçında 11'de kimlerin olacağı merak edilirken iki bölge hariç kararını verdi. Tecrübeli teknik adam sağ bek ve sol kanat için halen karar verebilmiş değil.

Fatih Terim'den flaş karar! Çaykur Rizespor maçında...

Sol bekte 'i değerlendirecek olan Terim, sağ bek konusunda Şener ve Mariano arasında kararını verebilmiş değil. 'da sol kanatta da kimin oynayacağı merak konusuyken ilk tercih ...

Fatih Terim'den flaş karar! Çaykur Rizespor maçında...

'IN MUHTEMEL 11'İ!

Galatasaray'ın karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor...

Fatih Terim'den flaş karar! Çaykur Rizespor maçında...

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