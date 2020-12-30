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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mario Mandzukic için büyük operasyon! Van Persie, Drogba ve Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha...

haberi: Beşiktaş'ta için büyük operasyon! Van Persie, Drogba ve Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha...

Beşiktaş'tan transfer haberleri peş peşe geliyor! Bu sezon başında Burak Yılmaz ile yollarını ayıran ve eski golcüsü Vincent Abouabakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sevilla'nın Fransız stoperi Joris Gnagnon ile temasa geçen Beşiktaş'ta asıl hedef yıldız golcü! A Spor muhabiri Sercan Dikme, siyah beyazlıların daha önce Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus formaları da giyen ile görüşmelere başladığını bildirdi. Beşiktaş'ın Manduzkic transferindeki son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 10:05
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mario Mandzukic için büyük operasyon! Van Persie, Drogba ve Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha...

Sezon başında genç oyuncularla yapılanan Beşiktaş, liderin bir puan arkasında ikinci sırada 2020 yılını bitirdi. Sergen Yalçın'ın kurduğu sistem başarıyla işledi. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim hedefe dünya yıldızı 'i koydu. haberine göre Beşiktaş'ın yıldız oyuncuyla görüşmelere başladığı açıklandı. Daha önce Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan Mandzukic, şimdiden Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı. Son dakika gelişmelerini A Spor muhabiri Sercan Dikme anlattı...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mario Mandzukic için büyük operasyon! Van Persie, Drogba ve Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha...

SON DAKİKA HABERİ: BEŞİKTAŞ'TAN MANDZUKİC BOMBASI! ABOUBAKAR İLE YAN YANA...

Gol krallığı zirvesinde bulunan Vincent Aboubakar ile birlikte forma şansı bulduğunda hırslı yapısıyla skora katkı yapma oranı yüksek olan için girişimlere başlandı. İşte haberinin ayrıntıları...

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mario Mandzukic için büyük operasyon! Van Persie, Drogba ve Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha...

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden siyah beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlı ekip, dünyaca ünlü forvet Mario Mandžukić ile görüşmelere başladı. Beşiktaş yönetiminin performansa dayalı bir transfer teklifi sunması ise taraftarı heyecanlandırdı.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mario Mandzukic için büyük operasyon! Van Persie, Drogba ve Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha...

A spor Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Mandžukić'e garanti ücretinin az performans primlerinin yüksek olacağı bir kontrat teklif edecek.

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Mario Mandzukic için büyük operasyon! Van Persie, Drogba ve Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha...

SAVUNMA İÇİN DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

TRT Spor'un aktardığı özel habere göre Beşiktaş devre arası transfer döneminde Sevilla'da oynayan Joris Gnagnon'u transfer etmek için çalışmalara başladı. Savunma bölgesinde forma giyen Gnagnon'un yanı sıra Beşiktaş'ın hücum bölgesine de takviye yapması bekleniyor.

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