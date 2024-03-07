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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ve anlaşma tamam! Selçuk İnan’ın yeni adresi belli oldu: Süper Lig’e geri dönüyor…
Giriş Tarihi: 07.03.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 16:46

Son dakika haberleri: Ve anlaşma tamam! Selçuk İnan’ın yeni adresi belli oldu: Süper Lig’e geri dönüyor…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önemli isimleri arasında başı çeken oyunculardan birisi olan Selçuk İnan, sürpriz bir imzaya hazırlanıyor. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan İnan, İstanbul ekibi Kasımpaşa ile antrenörlükteki ilk sınavını vermişti. Burada beklentilerin altında kalan Selçuk İnan, Kasımpaşa'dan sonra ikinci teknik direktörlük deneyimi için Süper Lig'e geri dönüyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ve anlaşma tamam! Selçuk İnan’ın yeni adresi belli oldu: Süper Lig’e geri dönüyor…

Son dakika haberleri… Türkiye'de Trabzonspor ve Galatasaray formalarıyla bir efsane haline gelen Selçuk İnan, 2020 yazında kramponlarını asmıştı.

Son dakika haberleri: Ve anlaşma tamam! Selçuk İnan’ın yeni adresi belli oldu: Süper Lig’e geri dönüyor…

Futbolu bıraktıktan kısa bir süre sonra sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenörlük kariyerine başlayan İnan, ilk teknik direktörlük tecrübesini de Kasımpaşa'da yaşadı.

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Son dakika haberleri: Ve anlaşma tamam! Selçuk İnan’ın yeni adresi belli oldu: Süper Lig’e geri dönüyor…

İstanbul ekibine 22 Kasım 2022 yılında imza atan genç çalıştırıcı, yalnızca 13 maç görevde kalabildi.

Son dakika haberleri: Ve anlaşma tamam! Selçuk İnan’ın yeni adresi belli oldu: Süper Lig’e geri dönüyor…

Bu 13 maçlık serüvende 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Selçuk İnan, geçtiğimiz yılın mart ayından itibaren boşta.

Son dakika haberleri: Ve anlaşma tamam! Selçuk İnan’ın yeni adresi belli oldu: Süper Lig’e geri dönüyor…

Bu sezon başında da ismi birçok Süper Lig ekibiyle anılan 39 yaşındaki teknik direktör, sürpriz bir imzayla lige geri dönecek.

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