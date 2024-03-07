Giriş Tarihi: 07.03.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
16:46
Son dakika haberleri: Ve anlaşma tamam! Selçuk İnan’ın yeni adresi belli oldu: Süper Lig’e geri dönüyor…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önemli isimleri arasında başı çeken oyunculardan birisi olan Selçuk İnan, sürpriz bir imzaya hazırlanıyor. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan İnan, İstanbul ekibi Kasımpaşa ile antrenörlükteki ilk sınavını vermişti. Burada beklentilerin altında kalan Selçuk İnan, Kasımpaşa'dan sonra ikinci teknik direktörlük deneyimi için Süper Lig'e geri dönüyor. İşte son dakika haberinin detayları…