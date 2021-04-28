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Haberler Galeri 28 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 28 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 28.04.2021 19:12 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 19:18

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genelinde 2020 yılının ilk aylarından bu yana etkilerini sürdüren kovid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler peş peşe geliyor. Covid-19 virüsünün 'de görülen ilk vakasına ilişkin resmi internet sitesi aracılığıyla corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Açıklanan en son Türkiye corona virüs tablosuna göre 37 bin 312 kişi vaka teşhisiyle tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler ise açıklandı mı? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 28 Nisan koronavirüs tablosu ile corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusu yanıtları.

28 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 28 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

Küresel anlamda 2020 yılının ilk aylarından bu yana pandemi oluşturarak çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan covid-19 virüsüne ilişkin "son dakika corona virüsü" haberleri gelmeye devam ediyor. İlk vakadan itibaren günlük olarak korona son durum verileri resmi internet sitesi üzerinden duyurulurken en son corona virüs tablosu ile güncel vaka sayısı ve vefat eden sayısı detayları öğrenilmek istenerek 27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ile birlikte corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusunun yanıtları son dakika haberleri şöyle;

28 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 28 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

SON DAKİKA - 28 NİSAN KORONA VİRÜS TABLOSU - KORONA SON DURUM HABERLER

, resmi internet sitesi üzerinden henüz paylaşılmadı. Bakanlık tarafından duyurulduğu anda güncel korona son durum verileri burada olacak.

27 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 43 bin 301
  • HASTA SAYISI: 2 bin 703
  • VEFAT SAYISI: 346
  • İYİLEŞEN SAYISI: 45 bin 592

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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28 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 28 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

26 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 37 bin 312
  • HASTA SAYISI: 2 bin 716
  • VEFAT SAYISI: 353
  • İYİLEŞEN SAYISI: 48 bin 027
28 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 28 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

25 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 38 bin 553
  • HASTA SAYISI: 2 bin 801
  • VEFAT SAYISI: 347
  • İYİLEŞEN SAYISI: 51 bin 236
28 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 28 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

24 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 40 bin 596
  • HASTA SAYISI: 2 bin 905
  • VEFAT SAYISI: 339
  • İYİLEŞEN SAYISI: 52 bin 297
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