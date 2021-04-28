28 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 28 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

Küresel anlamda 2020 yılının ilk aylarından bu yana pandemi oluşturarak çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan covid-19 virüsüne ilişkin "son dakika corona virüsü" haberleri gelmeye devam ediyor. İlk vakadan itibaren günlük olarak korona son durum verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulurken en son Türkiye corona virüs tablosu ile güncel vaka sayısı ve vefat eden sayısı detayları öğrenilmek istenerek 27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ile birlikte corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusunun yanıtları son dakika haberleri şöyle;