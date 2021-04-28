28 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 28 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

Dünya genelinde 2020 yılının ilk aylarından bu yana etkilerini sürdüren kovid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler peş peşe geliyor. Covid-19 virüsünün Türkiye'de görülen ilk vakasına ilişkin Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Açıklanan en son Türkiye corona virüs tablosuna göre 37 bin 312 kişi vaka teşhisiyle tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler ise 28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 28 Nisan koronavirüs tablosu ile corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusu yanıtları.