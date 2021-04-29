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Haberler Galeri 29 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 29 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 29.04.2021 18:15 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 18:35

son dakika duyuruluyor! ile bugünkü ’de corona virüsü vaka sayısı

1 yıldan fazla süredir ülkemizde etkilerini gösteren covid-19 pandemisiyle ilgili olarak "corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Küresel pandeminin 'deki ilk vakasından bu yana resmi internet sitesi üzerinden corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre 37 bin 312 kişi covid-19 tanısıyla tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından merak edilerek açıklandı mı? sorusuyla bilgi edinilmeye çalışılıyor. 29 Nisan koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusunun cevapları.

29 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 29 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

Dünya genelinde ortaya çıkmasının ardından 11 Mart 2020 tarihinden bu yana 'de etkilerini gösteren corona virüsü pandemisine ilişkin "son dakika koronavirüs" haberleri yurt ve dünyadan gelmeye devam ediyor. son dakika olarak günlük bazda açıklanan korona son durum bilgileriyle en son Türkiye corona virüs tablosu ile güncel vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek açıklandı mı? sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ve son dakika haberleri şöyle;

29 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 29 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

SON DAKİKA - 29 NİSAN KORONA VİRÜS TABLOSU - KORONA SON DURUM HABERLER

, resmi internet sitesi üzerinden henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Nisan günlük korona son durum tablosu paylaşıldığında burada olacak.

28 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 40 bin 444
  • HASTA SAYISI: 2 bin 728
  • VEFAT SAYISI: 341
  • İYİLEŞEN SAYISI: 45 bin 198

İşte son 3 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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29 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 29 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

27 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 43 bin 301
  • HASTA SAYISI: 2 bin 703
  • VEFAT SAYISI: 346
  • İYİLEŞEN SAYISI: 45 bin 592
29 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 29 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

26 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 37 bin 312
  • HASTA SAYISI: 2 bin 716
  • VEFAT SAYISI: 353
  • İYİLEŞEN SAYISI: 48 bin 027
29 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 29 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

25 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 38 bin 553
  • HASTA SAYISI: 2 bin 801
  • VEFAT SAYISI: 347
  • İYİLEŞEN SAYISI: 51 bin 236
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