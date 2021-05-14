HaberlerGaleriGöklere damga vuracak sistem! Hedefleri anında etkisiz hale getirecek...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 11:53Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 11:58
Göklere damga vuracak sistem! Hedefleri anında etkisiz hale getirecek...
Müttefiklerinden dahi akıl almaz bahanelerle savunma ambargosuna maruz kalan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle savunma sanayiinde şahlanışa geçti. Üç yıl öncesine kadar hava savunması alanında yerli hiçbir teknolojiye sahip olmayan Türkiye, kısa zamanda geliştirdiği Korkut, Sungur, Hisar-A ve Hisar A+ ile hava savunmasında iddiasını ortaya koydu.