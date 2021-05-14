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Haberler Galeri Göklere damga vuracak sistem! Hedefleri anında etkisiz hale getirecek...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 11:58

Göklere damga vuracak sistem! Hedefleri anında etkisiz hale getirecek...

Müttefiklerinden dahi akıl almaz bahanelerle savunma ambargosuna maruz kalan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle savunma sanayiinde şahlanışa geçti. Üç yıl öncesine kadar hava savunması alanında yerli hiçbir teknolojiye sahip olmayan Türkiye, kısa zamanda geliştirdiği , , Hisar-A ve Hisar A+ ile hava savunmasında iddiasını ortaya koydu.

BETÜL USTA
Göklere damga vuracak sistem! Hedefleri anında etkisiz hale getirecek...

Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi Hisar A+'nın otonom konfigürasyonu tamamlandı. Sistem insan müdahalesi olmadan gelen tehdidi algılayarak, harekete geçti ve hedefi başarıyla imha etti.

Göklere damga vuracak sistem! Hedefleri anında etkisiz hale getirecek...

Savunma sanayi kaynaklarından alınan bilgiye göre uzak menzil yüksek irtifa atışlı testlerini tamamlayan Hisar O, üretim hattı kalifikasyonunun ardından kısa süre içinde teslim edilecek.

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Göklere damga vuracak sistem! Hedefleri anında etkisiz hale getirecek...

PROJELER TAM GAZ

Türkiye uzun menzilli hava savunma sistemi Siper'e giden yolda hava savunmasına "Hisar" kuruyor. En önemli destekçisi yerli savunma ürünleri olan Mehmetçik, Suriye harekat alanlarında Hisar sistemlerini kullanıyor.

Göklere damga vuracak sistem! Hedefleri anında etkisiz hale getirecek...

Hisar sistemleri her türlü arazi şartında hareket etme, hızlı mevzi değiştirme, kısa reaksiyon süresi, dik atım kabiliyetleri ile 360 derece koruma yeteneği ve herhangi bir unsura ihtiyaç duymadan hedefleri önleme kabiliyetine sahip.

Göklere damga vuracak sistem! Hedefleri anında etkisiz hale getirecek...

Hava savunma sistemlerinin yerli olarak geliştirilebilmesi sahada ihtiyaç duyulan güncellemelerin yapılabilmesine olanak sağlıyor.

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