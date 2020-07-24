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Haberler Galeri SON DAKİKA: 24 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Temmuz 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

SON DAKİKA: ’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Dünya genelinde akılalmaz bir hızla yayılım gösteren coronavirüs salgınına ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarına son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde 23 Temmuz itibariyle verilerine göre salgın başlangıcından bu yana toplamda 5.563 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her gün düzenli olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 'de corona virüsü son durum tablosu kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı öncelikli olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları da günlük olarak açıklanıyor. Peki, Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte Bakan Koca tarafından son dakika açıklanan 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü son durum tablosu…

Giriş Tarihi: 24.07.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 18:41
SON DAKİKA: 24 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Temmuz 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde uygulamaya alınan normalleşme planıyla birlikte yeni normal hayata uyum sağlamaya çalışıyoruz. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'de corona virüsü son durum tablosu ile ilgili günlük olarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda günlük olarak ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları vatandaşlarımıza duyuruluyor. Peki, Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca 24 Temmuz Türkiye günlük vaka ve ölüm sayılarını paylaştığında günlük tablo burada olacak…

SON DAKİKA: 24 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Temmuz 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

23 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...

İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum.

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SON DAKİKA: 24 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Temmuz 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

22 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz. http://covid19.saglik.gov.tr

SON DAKİKA: 24 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Temmuz 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

21 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: http://covid19.saglik.gov.tr

SON DAKİKA: 24 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Temmuz 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

20 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok.

SON DAKİKA: 24 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Temmuz 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

19 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı.

SON DAKİKA: 24 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Temmuz 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

18 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

1.000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın.

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