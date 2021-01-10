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Haberler Galeri Son Dakika - Bakan Koca 10 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı...

Son Dakika - 10 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte ’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı...

Küresel anlamda pandemi oluşturan ve dünya genelinde çok sayıda insanın yaşamını yitiğrmesine neden olan corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 'de ortaya çıkan corona mutasyon olayı sonrasında ortaya çıkan (covid-19) yeni koronavirüs belirtileri sebebiyle erken önlem almak isteyenler sağlık kuruluşlarında koronavirüs testi yaptırmayı sürdürüyor. Öte yandan 'de 11 Mart 2020'den bu yana etkisini gösteren salgınla ilgili bugünkü vaka sayısı Twitter hesabından olarak paylaşılıyor. Türkiye'de koronavirüs son durum ve vaka sayısı ile 10 Ocak koronavirüs tablosu verilerine buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 10.01.2021 18:22 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 18:29
Son Dakika - Bakan Koca 10 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı...

ile 'de koronavirüs son durum ve vaka sayısı detayları, pandemi başından bu yana olduğu gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden günlük olarak paylaşılmaya devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca son dakika olarak 10 Ocak koronavirüs tablosu ile bugünkü vaka sayılarını kamuoyunun bilgisine sunacak…

SON DAKİKA - BAKAN KOCA 10 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSUNU AÇIKLIYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden koronavirüs son durum, entübe hastalar, ağır hasta ve toplam vaka sayılarını içeren son dakika 10 Ocak koronavirüs tablosu verilerini paylaştığında buradan erişebileceksiniz…

Son Dakika - Bakan Koca 10 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı...

9 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000'in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız.

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Son Dakika - Bakan Koca 10 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı...

8 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız.

Son Dakika - Bakan Koca 10 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı...
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Son Dakika - Bakan Koca 10 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı...
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