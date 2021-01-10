Son Dakika - Bakan Koca 10 Ocak koronavirüs tablosunu açıklıyor! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı...

Küresel anlamda pandemi oluşturan ve dünya genelinde çok sayıda insanın yaşamını yitiğrmesine neden olan corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İngiltere'de ortaya çıkan corona mutasyon olayı sonrasında ortaya çıkan (covid-19) yeni koronavirüs belirtileri sebebiyle erken önlem almak isteyenler sağlık kuruluşlarında koronavirüs testi yaptırmayı sürdürüyor. Öte yandan Türkiye'de 11 Mart 2020'den bu yana etkisini gösteren salgınla ilgili bugünkü vaka sayısı Bakan Koca Twitter hesabından 10 Ocak koronavirüs tablosu olarak paylaşılıyor. Türkiye'de koronavirüs son durum ve vaka sayısı ile 10 Ocak koronavirüs tablosu verilerine buradan erişebilirsiniz…