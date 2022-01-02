1. Dünya Savaşı’nda esir düşen askerlerin mektupları 100 yıl sonra açıldı: Bu satırlar herkesi ağlattı!

-Hüseyin Altınkaynak, Kurtuluş Savaşı'na katılıp İstiklal Madalyası da kazanmıştı.-
Hüseyin Altınkaynak, Hızır Efendi, Yusuf İzzettin Dolgungil zorlu bir yolculuk sonucu anavatanlarına dönüyorlar aslında. Evlatları, torunları onların esaret hayatı yaşadıklarını biliyor. Lakin bu mektuplar dedelerinden torunlarına kalan çok önemli miraslar. Hayriye Savaşçıoğlu "Bu üç aileye mektupları verdiğim zaman dünyanın en değerli şeyini onlara vermişim gibi hissettiler. Dedelerine olan minnet duyguları, bu mektuplar sayesinde tekrar canlandı. Ayrıca dedelerinin esaret hayatıyla ilgili detaylara ulaştılar. Sanki geçmişe doğru önemli bir yolculuğa çıktılar" diyor.