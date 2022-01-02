1. Dünya Savaşı’nda esir düşen askerlerin mektupları 100 yıl sonra açıldı: Bu satırlar herkesi ağlattı!

-Hacıoğlu Hızır Efendi-

BÖYLE BİNLERCE MEKTUP VAR

Aslında böyle binlerce mektup var. Kızılay'ın arşivlerinde bulunan bu mektuplarla ilgili yakın zamanda bir çalışma başlatılmıştı. 2018'de SABAH Pazar'daki haberimizde duyurmuştuk bu çalışmayı. Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda esir düşen askerlerimizin yazdığı ve arşivlerde kalan bu mektupları, Kızılay onların torunlarına ulaştırmak için bir proje başlatmıştı. Amaç mektupları tasnif edip günümüz Türkçesine çevrildikten sonra sahiplerine teslim etmek. Zor ve meşakkatli proje tüm hızıyla sürerken, daha önce Heimei Maru Gemisi'nin hikayesini Vatana Giderken belgeselinde anlatan Hayriye Savaşçıoğlu, bu geminin yolcularından üç askerin mektubunu Kızılay'ın arşivinden elde ediyor. Zor olsa da onların torunlarına ulaşarak elden iletiyor bu yüzyıllık mektupları. Bu süreci de kendi imkanlarıyla çektiği Yüzyıldır Açılmamış Mektuplar belgeselinde anlatıyor.