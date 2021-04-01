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Haberler Yaşam 1 Nisan şakaları 2021: En güzel, eğlenceli ve komik - Eşe, sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya gönderilecek kolay 1 Nisan şakaları ve Whatsapp mesajları
Giriş Tarihi: 01.04.2021 00:30 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 11:11

şakaları 2021: En güzel, eğlenceli ve komik - Eşe, sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya gönderilecek kolay 1 Nisan şakaları ve

Tarihi çok eskilere dayanan 2021 Şaka Günü geldi çattı. Tüm dünyada kutlanan Şaka Günü'nde, en güzel, eğlenceli ve komik 1 Nisan şakaları arkadaşa, eşe, dosta, anneye, babaya yapılıyor. Şaka Günü'nde ağırlıklı olarak kötü ve güldürmeyen tercih edilirken bu sefer en güzel, eğlenceli, yeni ve komik 1 Nisan şakaları tercih edilecek. Pandemi nedeni ile sevdiklerimize oldukça uzak kaldık ve komik, güldüren, yeni, eğlenceli ve resimli 1 Nisan şakaları ile onları güldürmek istiyoruz. Peki, ? İşte, anneye, eşe, sevgiliye, babaya, dosta ve arkadaşla ya da diğer platformlardan gönderebileceğiniz en güzel, eğlenceli, yeni ve komik 1 Nisan şakaları 2021 seçenekleri

1 Nisan şakaları 2021 komik ve eğlenceli seçenekler: Eşe, sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya gönderilecek kolay 1 Nisan şakası ve Whatsapp mesajları

Herkesin yüzünde ufak da olsa bir gülümsemeye neden olan Şaka Günü geldi. Dünyada birçok toplumda kutlanan Şaka Günü'nde, komik, eğlenceli, yeni ve güldüren 1 Nisan şakaları ile sevdiklerimizin yüzünde tebessüm yaratıyoruz. Öyle ki, en güzel ve komik 1 Nisan şakaları 2021 bazı kültürlerde adeta bir gelenek halini almıştır. Şaka Günü'nün gelmesi ile beraber eşe, sevgiliye, anneye, dosta, babaya ve arkadaşa ile gönderilecek resimli 1 Nisan şakaları merak konusu oldu. Peki, en güzel ve komik nasıl yapılır? İşte, anneye, sevgiliye, dosta, arkadaşa, eşe ve babaya Whatsapp mesajları ile gönderilecek en güzel, yeni, komik, resimli 1 Nisan şakaları 2021

1 Nisan şakaları 2021 komik ve eğlenceli seçenekler: Eşe, sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya gönderilecek kolay 1 Nisan şakası ve Whatsapp mesajları

EN GÜZEL VE KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI

Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin

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1 Nisan şakaları 2021 komik ve eğlenceli seçenekler: Eşe, sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya gönderilecek kolay 1 Nisan şakası ve Whatsapp mesajları

EN GÜZEL 1 NİSAN ŞAKASI SEÇENEKLERİ

Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz

Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz

Şeffaf ojeyi sabuna sürmek de için bir başka öneri...

1 Nisan şakaları 2021 komik ve eğlenceli seçenekler: Eşe, sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya gönderilecek kolay 1 Nisan şakası ve Whatsapp mesajları

1 NİSAN ŞAKASI NASIL YAPILIR?

Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.

Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...

Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.

1 Nisan şakaları 2021 komik ve eğlenceli seçenekler: Eşe, sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya gönderilecek kolay 1 Nisan şakası ve Whatsapp mesajları

Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.

Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun

Ofisin ortasına salıncak kurun!

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