Tarihi çok eskilere dayanan 1 Nisan 2021 Şaka Günü geldi çattı. Tüm dünyada kutlanan Şaka Günü'nde, en güzel, eğlenceli ve komik 1 Nisan şakaları arkadaşa, eşe, dosta, anneye, babaya yapılıyor. Şaka Günü'nde ağırlıklı olarak kötü ve güldürmeyen 1 Nisan şakası tercih edilirken bu sefer en güzel, eğlenceli, yeni ve komik 1 Nisan şakaları tercih edilecek. Pandemi nedeni ile sevdiklerimize oldukça uzak kaldık ve komik, güldüren, yeni, eğlenceli ve resimli 1 Nisan şakaları ile onları güldürmek istiyoruz. Peki, 1 Nisan şakası nasıl yapılır? İşte, anneye, eşe, sevgiliye, babaya, dosta ve arkadaşla WhatsApp mesajları ya da diğer platformlardan gönderebileceğiniz en güzel, eğlenceli, yeni ve komik 1 Nisan şakaları 2021 seçenekleri