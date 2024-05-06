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Haberler Yaşam 10 günlükken havalimanına bırakılmıştı! 44 yıl sonra ortaya çıkan sır herkesi şoke etti...
Giriş Tarihi: 06.05.2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 15:03

10 günlükken havalimanına bırakılmıştı! 44 yıl sonra ortaya çıkan sır herkesi şoke etti...

Bebekken havaalanına terk edilen eski güzellik kraliçesi sonunda biyolojik annesinin izini buldu. Daha önce Miss Nevada unvanını alan Elizabeth Hunterton, uzun süredir biyolojik ebeveynlerini arıyordu. Sosyal medya üzerinden yaptığı yoğun araştırmalar sonucu biyolojik ailesine ilişkin buldukları karşısında şok oldu.

10 günlükken havalimanına bırakılmıştı! 44 yıl sonra ortaya çıkan sır herkesi şoke etti...

Gerçek annesi ve babasını bulmak için sosyal medyada kökleri hakkında daha fazla bilgi edinme yolculuğunu da belgeledi.

10 günlükken havalimanına bırakılmıştı! 44 yıl sonra ortaya çıkan sır herkesi şoke etti...

Ne yazık ki babasının 20 yıl önce vefat ettiğini öğrendi.

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10 günlükken havalimanına bırakılmıştı! 44 yıl sonra ortaya çıkan sır herkesi şoke etti...

Ancak annesiyle iletişime geçti ve yakın gelecekte onunla tanışmayı planlıyor.

10 günlükken havalimanına bırakılmıştı! 44 yıl sonra ortaya çıkan sır herkesi şoke etti...

Sosyal medyada deneyimi hakkında konuşan Elizabeth, takipçilerine şunları söyledi : "Birçok duygu yaşadım."

10 günlükken havalimanına bırakılmıştı! 44 yıl sonra ortaya çıkan sır herkesi şoke etti...

"Muhtemelen en önemlisi korku. Çok korkuyorum. Neyden? Kim bilir."

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