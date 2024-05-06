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10 günlükken havalimanına bırakılmıştı! 44 yıl sonra ortaya çıkan sır herkesi şoke etti...
Giriş Tarihi: 06.05.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
15:03
10 günlükken havalimanına bırakılmıştı! 44 yıl sonra ortaya çıkan sır herkesi şoke etti...
Bebekken havaalanına terk edilen eski güzellik kraliçesi sonunda biyolojik annesinin izini buldu. Daha önce Miss Nevada unvanını alan Elizabeth Hunterton, uzun süredir biyolojik ebeveynlerini arıyordu. Sosyal medya üzerinden yaptığı yoğun araştırmalar sonucu biyolojik ailesine ilişkin buldukları karşısında şok oldu.