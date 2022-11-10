Haberler Yaşam 10 Kasım bankalar açık mı kapalı mı? 10 Kasım Bugün bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı?

Giriş Tarihi: 10.11.2022 07:39 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 07:39

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle banka çalışma saatleri gündeme geldi. Bu yıl bu tarihin hafta içi Perşembe gününe denk gelmesinden ötürü bankada işlemleri olan binlerce kişi "10 Kasım bankalar açık mı kapalı mı? Bugün bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı?" sorularına yanıt arıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84.ölüm yıldönümü tarihi resmi tatil takvimi arasında yer almıyor. Peki; 10 Kasım'da bankalar saat kaça kadar açık? İşte " 10 Kasım bankalar açık mı kapalı mı?" sorusunun yanıtı.