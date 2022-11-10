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Haberler Yaşam 10 Kasım bankalar açık mı kapalı mı? 10 Kasım Bugün bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı?
Giriş Tarihi: 10.11.2022 07:39 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 07:39

10 Kasım bankalar açık mı kapalı mı? 10 Kasım Bugün bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle banka çalışma saatleri gündeme geldi. Bu yıl bu tarihin hafta içi Perşembe gününe denk gelmesinden ötürü bankada işlemleri olan binlerce kişi "10 Kasım bankalar açık mı kapalı mı? Bugün bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı?" sorularına yanıt arıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84.ölüm yıldönümü tarihi resmi tatil takvimi arasında yer almıyor. Peki; 10 Kasım'da bankalar saat kaça kadar açık? İşte " 10 Kasım bankalar açık mı kapalı mı?" sorusunun yanıtı.

10 Kasım bankalar açık mı kapalı mı? 10 Kasım Bugün bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı?

"10 Kasım bankalar açık mı kapalı mı? Bugün bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı?" sorularının yanıtları hakkında araştırmalar başladı. Bankada çeşitli işlemleri olan vatandaşlar bu tarihin resmi tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. Yıldönümünde 10 Kasım bankalar açık mı kapalı mı? Bugün bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı?

10 Kasım bankalar açık mı kapalı mı? 10 Kasım Bugün bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı?

10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI?

10 Kasım Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümü olması sebebiyle banka çalışanları ve bankalarda işlemi bulunan müşteriler "10 Kasım'da bankalar açık mı?" sorularını yöneltti. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle bankalar 10 Kasım'da açık olacak ve müşteriler işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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10 Kasım bankalar açık mı kapalı mı? 10 Kasım Bugün bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı?

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor.

10 Kasım bankalar açık mı kapalı mı? 10 Kasım Bugün bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı?

BANKA ŞUBELERİNDE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

Mobil ve internet bankacılığıyla yapılan işlemlerin yanı sıra birçok işlem şubeden de gerçekleştirilebiliyor. Kredi başvurusu, hesap açma, fatura ödeme, diğer ödemeler, yatırım işlemleri banka şubelerinden gerçekleştirebilir.

10 Kasım bankalar açık mı kapalı mı? 10 Kasım Bugün bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı?
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