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Haberler Yaşam 10 Kasım şiirleri: En güzel, en anlamlı, 2-3-4-5 kıtalık Atatürk’ü anma şiirleri – 10 Kasım Atatürk şiirleri
Giriş Tarihi: 10.11.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 09:42

10 Kasım şiirleri: En güzel, en anlamlı, 2-3-4-5 kıtalık Atatürk’ü anma şiirleri – 10 Kasım Atatürk şiirleri

10 Kasım şiirleri ile ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefat yıldönümünde anılıyor. 10 Kasım 1938 saat 9'u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı'nda gözlerini yuman önderimiz için Atatürk'ü Anma şiirleri Türkiye'nin dört bir yanında söyleniyor. 10 Kasım Atatürk şiirleri özellikle ilkokul ve ortaokullarda yapılan etkinliklerde söylenmekte. 2-3 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri ile öğrenciler, etkinliklerde yer almaya devam ediyor. Atatürk şiirleri, yıllardır yazılmakta ve herkesce okunmakta. İşte Atatürk'ü Anma şiirleri – 10 Kasım Atatürk Şiirleri

10 Kasım şiirleri: En güzel, en anlamlı, 2-3-4-5 kıtalık Atatürk’ü anma şiirleri – 10 Kasım Atatürk şiirleri

Atatürk şiirleri ile öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde öğrenciler okullarındaki etkinliklerde yer alıyor. 10 Kasım şiirleri, Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılında da okunmaya devam ediyor. İşte 10 Kasım şiirleri

10 Kasım şiirleri: En güzel, en anlamlı, 2-3-4-5 kıtalık Atatürk’ü anma şiirleri – 10 Kasım Atatürk şiirleri

Atatürk

Düşmanların elinden,

Sen kurtardın vatanı.

En yükseklere diktin,

Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,

Bütün dünya biliyor.

Masum olan milletler,

Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,

En büyük kahramansın.

Damarlarımızda akan,

Eşsiz, asil bir kansın.

Birkan Soylu

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10 Kasım şiirleri: En güzel, en anlamlı, 2-3-4-5 kıtalık Atatürk’ü anma şiirleri – 10 Kasım Atatürk şiirleri

Büyük Atatürk'e

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,

Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,

İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,

Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,

Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,

Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.

Birkan SOYLU

10 Kasım şiirleri: En güzel, en anlamlı, 2-3-4-5 kıtalık Atatürk’ü anma şiirleri – 10 Kasım Atatürk şiirleri

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem

İşte Atatürk diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT

10 Kasım şiirleri: En güzel, en anlamlı, 2-3-4-5 kıtalık Atatürk’ü anma şiirleri – 10 Kasım Atatürk şiirleri

10 KASIM TÜRKÜSÜ

Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

Ulusun egemen olduğunu

Özgür olduğunu

Haykıracağım haykıracağım işte,

Senin sustuğunca!

Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

Ana baba oğul kız,

Dere tepe bucak köy,

Yeryüzü yaşamalarımla değil

Oralarda, Senin gittigince!

Atatürk, taşıyacağım

Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

Senin taşıdığını;

Yurdun gök ülküsü

Dalgalanırken,

Senin bayrağını yücelteceğim.

Senin çıktığınca.

F. Hüsnü DAĞLARCA

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