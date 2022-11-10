10 Kasım şiirleri: En güzel, en anlamlı, 2-3-4-5 kıtalık Atatürk’ü anma şiirleri – 10 Kasım Atatürk şiirleri

10 Kasım şiirleri ile ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefat yıldönümünde anılıyor. 10 Kasım 1938 saat 9'u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı'nda gözlerini yuman önderimiz için Atatürk'ü Anma şiirleri Türkiye'nin dört bir yanında söyleniyor. 10 Kasım Atatürk şiirleri özellikle ilkokul ve ortaokullarda yapılan etkinliklerde söylenmekte. 2-3 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri ile öğrenciler, etkinliklerde yer almaya devam ediyor. Atatürk şiirleri, yıllardır yazılmakta ve herkesce okunmakta. İşte Atatürk'ü Anma şiirleri – 10 Kasım Atatürk Şiirleri