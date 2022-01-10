10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri: Kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları

Ülkemizde 1961'den beri kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü bu yıl da unutulmadı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri, bu basın çalışanlarının gününü güzelleştirmek için sıkça araştırılıyor. Bazın mensupların haklarını yasal güvence altına alan 212 sayılı kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı 10 Ocak 1961 tarihi sektör için oldukça mühimdir. Peki, Çalışan Gazeteciler Günü nedir, neden kutlanıyor? İşte bu özel günün tarihi ve kısa, uzun seçenekli, resimli, anlamlı, en güzel kutlama mesajları…