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Haberler Yaşam 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri: Kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları
Giriş Tarihi: 10.01.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 10:13

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri: Kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları

Ülkemizde 1961'den beri kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü bu yıl da unutulmadı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri, bu basın çalışanlarının gününü güzelleştirmek için sıkça araştırılıyor. Bazın mensupların haklarını yasal güvence altına alan 212 sayılı kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı 10 Ocak 1961 tarihi sektör için oldukça mühimdir. Peki, Çalışan Gazeteciler Günü nedir, neden kutlanıyor? İşte bu özel günün tarihi ve kısa, uzun seçenekli, resimli, anlamlı, en güzel kutlama mesajları…

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri: Kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları

Ülkemize özgü özel günlerden biri olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, bu yıl da basın çalışanlarını anmak ve onurlandırmak adına kutlanıyor. Basın mensuplarının bu özel gününü kutlamak isteyenler, kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri için araştırma yapıyor. İşte Çalışan Gazeteciler Günü nedir, neden kutlanır sorularının yanıtı ile bu özel günün tarihi hakkında bilgiler…

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri: Kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIYOR?

Tüm basın çalışanlarına özgü olan bu gün, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961'den bu yana 10 Ocak'ta düzenlenmektedir. Bu özel gün yalnızca Türkiye'de kutlanmaktadır.

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri: Kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

1961-1971 yılları arasında "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlandı. 1971 yılındaki askeri müdahale sonrası yapılan bazı değişiklerle günün adı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" olarak değiştirildi.

4 Ocak 1961 yılında kabul edilen ve basın çalışanlarına çeşitli haklar ve yasal güvence sağlayan "212 sayılı kanun" adlı düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanışıyla 10 Ocak günü kutlama tarihi olmuştur.

"Dokuz Patron Olayı" olarak basın tarihine geçen gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca "Basın" adlı bir gazete yayımlamaya karar verdiler. Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayınını sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlanmaya başladı ve 1971'de "Çalışan Gazeteciler Günü" halini aldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri: Kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI

Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Haber peşinde koşan, doğru haberin aktarılması için gece gündüz demeden emek veren tüm gazetecilerin '10 Ocak Gazeteciler Gününü' kutlarım.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri: Kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları

Kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş değerli basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım.

Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

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