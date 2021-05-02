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Haberler Yaşam 1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu ile sonuç sorgulama! E Devlet 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?
Giriş Tarihi: 02.05.2021 06:14 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 16:20

1000 TL pandemi başvurusu ile sonuç sorgulama! E Devlet 1100 TL başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

Geçtiğimiz yıldan beri ödenen pandemi parası başvuruları 2021 yılında da devam ediyor. Başkan Erdoğan; hakkında geçtiğimiz haftalarda önemli açıklamalarda bulunmuştu. "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz." İfadelerini kullanan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile birlikte parası hakkında sorgulamalar başladı. E Devlet ile 1100 TL başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım parası sonuç sorgulama ekranı 2021!

1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu ile sonuç sorgulama! E Devlet 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

Koronavirüs salgının yarattığı ekonomik sıkıntıların giderilmesi adına 2020 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane bazlı 1000 TL veriliyordu. Faz 1 ve Faz 2 ödemeleri tamamlanmış olup 3.faz pandemi parası ödemeleri ise 1100 TL olacak şekilde yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; başvuruları E Devlet üzerinden yapılacak olup sonuçlar ise yine üzerinden sorgulanıyor. E Devlet ile başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL parası başvurusu ve sonuç sorgulama ekranı!

1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu ile sonuç sorgulama! E Devlet 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." dedi.

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1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu ile sonuç sorgulama! E Devlet 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

1000 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI 2021

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu ile sonuç sorgulama! E Devlet 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

'te için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu ile sonuç sorgulama! E Devlet 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

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