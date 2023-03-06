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Haberler Yaşam Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB'den açıklama! 6 Mart 11 ilde okullar ne zaman açılacak, Hatay, Kahramanmaraş bugün okul var mı?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 07:53

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB'den açıklama! 6 Mart 11 ilde okullar ne zaman açılacak, Hatay, Kahramanmaraş bugün okul var mı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 11 il afet bölgesi ilan edilirken, okullar da ertelenmişti. Yıkımın daha az olduğu yerlerde yaşam az da olsa normale dönerken vatandaşlar "deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, hangi illerde okullar açıldı?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde yer alan 10 ildeki okulların açılış tarihini geçtiğimiz günlerde duyurdu. 11 ilde okullar farklı tarihlerde açılıyor. İşte detaylar

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB’den açıklama! 6 Mart 11 ilde okullar ne zaman açılacak, Hatay, Kahramanmaraş bugün okul var mı?

Okullar ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta açılırken, gözler yıkımın en büyük olduğu illerde. Veliler, "'Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak?'' sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB’den açıklama! 6 Mart 11 ilde okullar ne zaman açılacak, Hatay, Kahramanmaraş bugün okul var mı?

6 MART PAZARTESİ YARIN DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde yer alan 10 ildeki okulların açılış tarihini duyurdu. Bakan Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bazı illerde eğitimin 1 Mart itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

Bazı iller için 1 Mart, bazı iller için 13 Mart bazı iller için ise 27 Mart tarihi işaret edilmişti.

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Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB’den açıklama! 6 Mart 11 ilde okullar ne zaman açılacak, Hatay, Kahramanmaraş bugün okul var mı?

1. KATEGORİ: ADANA, KİLİS, DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer'in deprem bölgesi okulların açılış tarihi ile ilgili açıklaması şöyleydi:

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB’den açıklama! 6 Mart 11 ilde okullar ne zaman açılacak, Hatay, Kahramanmaraş bugün okul var mı?

Birinci kategoride, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibarıyla eğitime başlıyoruz."

Buna göre 1. kategoride değerlendirilen Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart itibarıyla okullar açıldı.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB’den açıklama! 6 Mart 11 ilde okullar ne zaman açılacak, Hatay, Kahramanmaraş bugün okul var mı?

2. KATEGORİ: ADANA, OSMANİYE VE GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İkinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye illerinde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatıldı.

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