Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB’den açıklama! 6 Mart 11 ilde okullar ne zaman açılacak, Hatay, Kahramanmaraş bugün okul var mı?

6 MART PAZARTESİ YARIN DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde yer alan 10 ildeki okulların açılış tarihini duyurdu. Bakan Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bazı illerde eğitimin 1 Mart itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

Bazı iller için 1 Mart, bazı iller için 13 Mart bazı iller için ise 27 Mart tarihi işaret edilmişti.