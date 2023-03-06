Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB’den açıklama! 6 Mart 11 ilde okullar ne zaman açılacak, Hatay, Kahramanmaraş bugün okul var mı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 11 il afet bölgesi ilan edilirken, okullar da ertelenmişti. Yıkımın daha az olduğu yerlerde yaşam az da olsa normale dönerken vatandaşlar "deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, hangi illerde okullar açıldı?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde yer alan 10 ildeki okulların açılış tarihini geçtiğimiz günlerde duyurdu. 11 ilde okullar farklı tarihlerde açılıyor. İşte detaylar