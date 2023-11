Haberler Yaşam 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Bölge halkı diken üstünde!

Giriş Tarihi: 02.11.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:10

111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Bölge halkı diken üstünde!

Deprem, tarih boyunca insanlığa büyük yıkımlar yaşatmış, her anlamda "sarsıcı" etki yaratan bir doğal afettir ve fay hattının ani kayması sonucu oluşur. Türkiye deprem risk haritasına göre ülkemizde 110 ilçemiz fay hattının üzerinde bulunuyor. Fakat öyle bir yer var ki orası adeta can boğazda yaşıyor. Marmara Bölgesi'nde yer alan ve olası bir depremde bölgeye en ağır hasarı vermesi beklenen KAF fay segmenti, bir mahallenin altından geçiyor. Bölge sakinleri her gün ölüm korkusuyla yaşıyor.