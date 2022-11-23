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Haberler Yaşam 12 Kasım Düzce depremi ne zaman oldu, saat kaçta? 12 Kasım 2022 Düzce depremi ne kadar sürdü, kaç şiddetinde ve kaç kişi öldü?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:20

12 Kasım Düzce depremi ne zaman oldu, saat kaçta? 12 Kasım 2022 Düzce depremi ne kadar sürdü, kaç şiddetinde ve kaç kişi öldü?

Son dakika Düzce depremi sabah saat 04.08 sularına doğr yaşandı. Merkez üssü Düzce Gölyaka olan deprem, 5.9 şiddetindeydi. Akıllara, Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden olan Düzce depremi 1999 geldi. Bu sabah yaşanan depremden sonra vatandaşlar, 1999 Düzce depremi kaç kişi öldü, 12 Kasım Düzce depremi kaç şiddetindeydi sorularına yanıt aradı. 30 saniye süren deprem, 19 Ağustos İstanbul depreminden 3 ay sonra olarak henüz geçmeyen acıyı tekrardan yaşatmıştı. Peki, 12 Kasım 1999 Düzce depremi ne zaman oldu, saat kaçta? Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç büyüklüğündeydi? İşte detaylar…

12 Kasım Düzce depremi ne zaman oldu, saat kaçta? 12 Kasım 2022 Düzce depremi ne kadar sürdü, kaç şiddetinde ve kaç kişi öldü?

12 Kasım Düzce depremi şiddeti, süresi ve kayıplarıyla hala birçok vatandaşın aklında. 19 Ağustos depreminden 3 ay sonra yaşanan deprem, Türkiye tarihinin yaşadığı en büyük depremler arasında yer alıyordu. Bugün yaşanan depremden sonra, 12 Kasım Düzce depremi ne zaman oldu, kaç şiddetinde gibi sorular yanıt arıyor. İşte detaylar…

12 Kasım Düzce depremi ne zaman oldu, saat kaçta? 12 Kasım 2022 Düzce depremi ne kadar sürdü, kaç şiddetinde ve kaç kişi öldü?

DÜZCE DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

1999 Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem. 30 saniye süreyle etkili olan deprem, pek çok ilin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedildi.

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450'dir. Depremden sonra Bolu'ya bağlı Düzce ilçesi, Türkiye'nin 81. ili oldu.

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12 Kasım Düzce depremi ne zaman oldu, saat kaçta? 12 Kasım 2022 Düzce depremi ne kadar sürdü, kaç şiddetinde ve kaç kişi öldü?

DÜZCE DEPREMİ BİLİMSEL DETAYLAR

Depremin Büyüklüğü: 7.2

Enlem-Boylam: 40.768 Kuzey-31.148 Doğu

Odak Derinliği(h): 14 km.

Faylanma Mekanizması:

1. Düzlem: 276/59/-167

2. Düzlem: 179/79/-32

Yüzey Kırığı: karada gözlenen 45–50 km.

12 Kasım Düzce depremi ne zaman oldu, saat kaçta? 12 Kasım 2022 Düzce depremi ne kadar sürdü, kaç şiddetinde ve kaç kişi öldü?

Maksimum Yanal Atım:

-4.20 m. Düzce fayı doğu ucunda

-5.40 m. Düzce güneyi

-Batı ucunda, sağ yönlü yanal atım miktarı: 3 m.

-Eğim-yönlü düşey atım: 2.5 m.

-Doğu ucunda: sağ yönlü yanal atım miktarı: 4.20m.

12 Kasım Düzce depremi ne zaman oldu, saat kaçta? 12 Kasım 2022 Düzce depremi ne kadar sürdü, kaç şiddetinde ve kaç kişi öldü?

DÜZCE DEPREMİNDEN NOTLAR

12 Kasım 1999 Düzce Depremi, Düzce fayının hareketi sonucu oluşmuştur.

73 km uzunluğunda olan bu fayın 30 km'lik batı bölümü 17 Ağustos 1999 depreminde kırılmış bulunuyordu. 12 Kasım 1999 depremi ise fayın 43 km uzunluğundaki doğu bölümünün kırılması sonucunda oluşmuştur.

Bu deprem, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremine neden olan Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunu oluşturan fayların en doğusunda bulunan segmenti üzerinde gerçekleşmiştir.

12 Kasım 1999 depremi, 17 Ağustos 1999'daki kırılmaların Düzce fayının doğu bölümünü tetiklemesi sonucu gelişmiştir.

Deprem kırığının doğu bölümünü sağ yönlü doğrultu atımlı, Efteni gölü bölümü ise oblik faylanma mekanizmasını yansıtır. Kırık üzerinde ölçülebilen maksimum sağ yönlü yer değiştirme 410 ± cm, eğim atım ise 300 cm dolayındadır.

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