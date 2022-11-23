12 Kasım Düzce depremi ne zaman oldu, saat kaçta? 12 Kasım 2022 Düzce depremi ne kadar sürdü, kaç şiddetinde ve kaç kişi öldü?

Son dakika Düzce depremi sabah saat 04.08 sularına doğr yaşandı. Merkez üssü Düzce Gölyaka olan deprem, 5.9 şiddetindeydi. Akıllara, Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden olan Düzce depremi 1999 geldi. Bu sabah yaşanan depremden sonra vatandaşlar, 1999 Düzce depremi kaç kişi öldü, 12 Kasım Düzce depremi kaç şiddetindeydi sorularına yanıt aradı. 30 saniye süren deprem, 19 Ağustos İstanbul depreminden 3 ay sonra olarak henüz geçmeyen acıyı tekrardan yaşatmıştı. Peki, 12 Kasım 1999 Düzce depremi ne zaman oldu, saat kaçta? Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç büyüklüğündeydi? İşte detaylar…