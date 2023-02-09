120 yılın en büyük afeti! Uzman isim SABAH’a açıkladı: 100 atom bombasına yakın enerji boşaldı

"100-120'YE YAKIN ATOM BOMBASINA KADAR ENERJİ BOŞALMIŞTIR"

*Nasıl bir enerji boşaldı, depremdeki enerji boşalması miktarını neyle kıyaslayabiliriz?

- Diyelim ki; Kocaeli depreminde 80 atom bombası kadar enerji boşaldıysa Kahramanmaraş depreminde 100-120'ye yakın atom bombasına kadar enerji boşalmıştır. Bu bilginin vatandaşa bir faydası yok. Çünkü sonuçta enerji boşalsa da oluşturduğu hasar bizim için çok önemli. Bizim anlamamız gereken bu tür depremlere karşı depreme dayanıklı yapı tasarımını hayata geçirmek. Bu büyüklükteki depremlere dayanıklı yapının nasıl yapılacağı yapı şartnamesinde var ama uygulamaya gelince bu enerjiye dayanabilecek yapı maalesef yapılmamış ki bu kadar bina yıkıldı.