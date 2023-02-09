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120 yılın en büyük afeti! Uzman isim SABAH'a açıkladı: 100 atom bombasına yakın enerji boşaldı
Giriş Tarihi: 09.02.2023 16:13
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
17:03
120 yılın en büyük afeti! Uzman isim SABAH'a açıkladı: 100 atom bombasına yakın enerji boşaldı
Kahramanmaraş'ta 7.7.-7.6 depremlerinin 120 yılın en büyük afeti olduğunu, iki depremin ardı ardına gelmesinin bir ilk olduğunu ve sıra dışı bir durum olduğunu açıklayan Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Şerif Barış SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Şerif, "Diyelim ki; Kocaeli depreminde 80 atom bombası kadar enerji boşaldıysa Kahramanmaraş depremlerinde 100-120'ye yakın atom bombasına kadar enerji boşalmıştır. Ayrıca 'Japonya'da deprem olduğunda binalar yıkılmıyor' bilgisi yanlış. Japonya'da 1995 yılında, 7,2 büyüklüğündeki Kobe depreminde 100 bin bina yıkıldı" dedi.