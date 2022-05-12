13 TL’lik su faturası için öldürüldü! Eşinin sözleri dehşeti gözler önüne serdi: Ölmesi için başında bekliyordu

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen olay deyim yerinde ise kan dondurdu. Mevlüt Kapan (31), ortak ödedikleri 66 TL'lik su faturasının kendisine düşen bölümünü 13 TL eksik ödediği için ev sahibinin oğlu Hüseyin Mahir (31) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Hüseyin Mahir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklandı. Eşinin bir hiç uğruna öldürüldüğünü anlatan Havva Kapan'ın sözleri ise dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.