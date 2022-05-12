13 TL’lik su faturası için öldürüldü! Eşinin sözleri dehşeti gözler önüne serdi: Ölmesi için başında bekliyordu

"ÜÇ ÇOCUĞUM YETİM KALDI"

Mevlüt Kapan'ın eşi ev kadını Havva Kapan, çocukları İsmail Kerim (9), Ahmet Semih (6) ve Ayşe Nisa'nın (1) yetim kaldığını belirtti. Evi arkadaşlarının tavsiyesiyle 700 TL'ye eylül ayında kiraladıklarını söyleyen Kapan, ''Daha önceki oturduğumuz ev yıkılacaktı. Taşınmaya mecbur kaldık. Arabamız olmadığı için eşimin işine yakın bir yere taşınmamız gerekiyordu. Arkadaşımızın yengesi söyledi o evi. O da ev sahibini tanımıyormuş. Ev sahibi bize başta iyi davrandı. Eşim her şeyi peşin söyledi. 'Bu evin kirasını veriyorsam gelenime gidenime karışmayacaksın' dedi. Eşim arkadaşlarıyla sabaha kadar evi boyadı'' dedi.

Havva Kapan, ev sahibi Fatma Mahir'in bir süre sonra, eve koyacakları eşyanın yerinden çocukların bahçede top oynamasına, balkona koydukları odundan misafirler geldiğinde gürültü yapıldığını söylemeye kadar çoğu konuya karıştığını öne sürdü. Kapan, eşinin durumu ev sahibinin oğlu Hüseyin Mahir'e anlattığını, onun da kendilerini haklı bulduğunu ve annesinin söylediklerini dikkate almamalarını, bir sorun olursa da kendisine iletmelerini söylediğini belirtti.