Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 14 Şubat Sevgililer Günü'nde başına öyle bir şey geldi ki: Tüm yıl bugünü beklemişti!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 15:58

14 Şubat Sevgililer Günü'nde başına öyle bir şey geldi ki: Tüm yıl bugünü beklemişti!

Çiçekçi Yusuf Mardinli, tüm yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nün gelmesini bekledi. Ancak iş yerindeki helyum dolu balonların lambaya temas etmesiyle yangın meydana geldi. Talihsiz adam, ""Yangından dolayı elim yandı ve dükkanımdaki mallar zarar gördü. 300 ila 350 bin TL masraf oldu" dedi.

İHA
14 Şubat Sevgililer Günü’nde başına öyle bir şey geldi ki: Tüm yıl bugünü beklemişti!

Üzücü olay Hatay İskenderun'da yaşandı. Esnaflık yapan 33 yaşındaki Yusuf Mardinli'ye ait çiçekçi dükkanında yangın çıktı. Helyum gazıyla dolu olan balonların lambaya temas etmesi sonucunda yaklaşık 35 balon alev aldı. Alevler tüm dükkana yayıldı.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde başına öyle bir şey geldi ki: Tüm yıl bugünü beklemişti!

Yangında eli yanan dükkan sahibi Mardinli, hemen telefonuna sarıldı. Ambulans ve itfaiye çağırdı. İtfaiye erleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
14 Şubat Sevgililer Günü’nde başına öyle bir şey geldi ki: Tüm yıl bugünü beklemişti!

14 Şubat Sevgililer Günü için dükkanında hazırlık yaptığı esnada yangın çıktığını belirten esnaf Yusuf Mardinli, "Dün siparişleri hazırlıyorduk.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde başına öyle bir şey geldi ki: Tüm yıl bugünü beklemişti!

Uçan balonlardan birini ayırmaya çalışırken bir balonun lambaya temas etmesiyle 30 balon patladı ve alev aldı.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde başına öyle bir şey geldi ki: Tüm yıl bugünü beklemişti!

Yangından dolayı elim yandı ve dükkanımdaki mallar zarar gördü.

SON DAKİKA