Haberler
Yaşam
14 Şubat Sevgililer Günü'nde başına öyle bir şey geldi ki: Tüm yıl bugünü beklemişti!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
15:58
14 Şubat Sevgililer Günü'nde başına öyle bir şey geldi ki: Tüm yıl bugünü beklemişti!
Çiçekçi Yusuf Mardinli, tüm yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nün gelmesini bekledi. Ancak iş yerindeki helyum dolu balonların lambaya temas etmesiyle yangın meydana geldi. Talihsiz adam, ""Yangından dolayı elim yandı ve dükkanımdaki mallar zarar gördü. 300 ila 350 bin TL masraf oldu" dedi.