Haberler
Yaşam
14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
16:31
14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!
Adana'da yaşayan Yusuf Can Şahin, Patates isimli kedisinin eski sevgilisi S.Ö. tarafından çalındığını iddia etti. 7 Aralık'tan bu yana kedisini göremeyen Yusuf Can Şahin, son çare mahkemeye gitti. Bu süreçte antidepresan ilaç kullandığını söyleyen Şahin, yardım istedi: Evladım gibiydi… Çok özledim!