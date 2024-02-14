14 Şubat’ın en ilginç haberi! Kedi yüzünden bakın neler oldu: Patates’i geri gönder!

"EVLADIM GİBİYDİ ÇOK ÖZLEDİM"

Kedisinin çok özlediği belirten Şahin, "Bu süreçte antidepresan ilaç kullanmaya başladım. Kedimi vermesini istiyorum, benim onunla şahsi bir problemim yok. Çok iyi bakamadığı, çok önemsemediği bir hayvanı daha fazla babasından ayrı bırakmasın. Kedim benden ayrı uyuyamıyordu. Şu an beni özlemiştir ben de onu özledim zaten.